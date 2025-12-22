spot_img
23 декабря, 2025
Пользователи теперь могут регулировать тон и стиль ответов ChatGPT

Компания OpenAI добавила в настройки ChatGPT новые функции персонализации, позволяющие вручную настроить стиль общения чат-бота с пользователем. Некоторые ранние версии чат-бота критиковались пользователями за откровенное «подхалимство», а некоторые показались излишне «скучными» или «корпоративными».

 

Основным стилем ответов ИИ-модели остается режим «По умолчанию», но теперь на выбор предоставляется еще семь вариантов: «Профессиональный», «Дружелюбный», «Откровенный», «Причудливый», «Эффективный», «Фанатичный» и «Циничный».

Каждый параметр «личностных» черт можно менять, увеличивая или уменьшая шкалу их характеристик. Также есть возможность настроить частоту использования эмодзи, заголовков и списков в ChatGPT, используемых чат-ботом в ответах.

Кроме того, изменился способ написания электронных писем. Пользователь может обновлять и форматировать текст непосредственно в чате. Также можно выделять фрагменты текста и запрашивать у ChatGPT внести в них конкретные изменения, вместо того чтобы пытаться указать чат-боту на этот фрагмент в отдельном диалоговом запросе.

