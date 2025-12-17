spot_img
18 декабря, 2025
В Google Play появился эмулятор aX360e для Xbox 360

В магазине приложений Google Play вышел первый эмулятор Xbox 360 под названием aX360e. Приложение размещено в разделе раннего доступа и находится на начальной стадии разработки.

Разработка основана на популярном эмуляторе Xenia, официально доступном только на Windows и Linux. По сути, aX360e — это неофициальный Android-порт Xenia. Разработчик перенес часть кода, отвечающую за поддержку архитектуры ARM64, что сделало возможным работу на Android.

Автором проекта выступает китайский разработчик с ником aenu, ранее выпустивший эмулятор PlayStation 3 под названием aPS3e. На старте aPS3e критиковали за проблемы с лицензиями open-source, однако ситуацию позже исправили, теперь он доступен на GitHub.

Так как aX360e находится на ранней стадии разработки, он имеет множество багов и проблем с производительностью. Разработчик обещает открыть исходный код после решения основных проблем.

Как и все подобные эмуляторы, aX360e не содержит в себе игрового контента и для запуска игр пользователям необходимо самостоятельно добавлять файлы в форматах .iso или .god. В Play Store доступны две версии: бесплатная с рекламой и платная за $6,99, в плане функций между ними нет разницы.

