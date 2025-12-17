Mozilla превратит Firefox в браузер с ИИ

Mozilla Corporation объявила о назначении Энтони Энзор-ДеМео на пост генерального директора и заявила, что под его руководством Firefox в течение следующих трех лет превратится в браузер с искусственным интеллектом. До нового назначения Энзор-ДеМео занимал должность генерального менеджера Firefox. Он сменил на посту Лору Чемберс, которая временно исполняла обязанности руководителя компании.

Новый глава компании подчеркнул, что внедрение технологий не пойдет вразрез с приватностью. Пользователи получат полный контроль над функциями: работа ИИ будет прозрачной, а сами инструменты — полностью отключаемыми, если они не нужны владельцу устройства. Энзор-ДеМео также заверил, что именно эти принципы станут основой доверительных отношений между Mozilla и аудиторией.

«Когда я пришел в Mozilla, было ясно, что доверие станет определяющим вопросом в технологиях, и именно в браузере развернется эта битва. Искусственный интеллект уже менял то, как люди ищут информацию, совершают покупки и принимают решения, причем это было трудно увидеть и еще труднее понять. Я видел, как легко люди могут потерять ориентиры в ситуациях, которые кажутся персонализированными, но функционируют совершенно неочевидным образом. И я знал, что это станет определяющим вопросом, особенно в браузере, где сейчас принимается так много решений, касающихся конфиденциальности, данных и прозрачности», — сказал Энзор-ДеМео.

Глава компании отметил, что к 2026 году браузер получит режим AI Mode, который позволит пользователям самостоятельно выбирать, какую языковую модель использовать — открытые решения, частные облачные сервисы, размещенные на инфраструктуре Mozilla, или модели от крупных технологических компаний, например, ChatGPT или Gemini. Он также подчеркнул, что Mozilla сознательно отказывается от создания собственной большой языковой модели (LLM) и не будет продвигать какую-то конкретную модель.

Несмотря на планы в сфере ИИ, абсолютным приоритетом для Mozilla остается развитие самого браузера Firefox, который гендиректор назвал основой всего бизнеса. Аудитория браузера составляет около 200 млн. активных пользователей в месяц, и при этом демонстрирует устойчивый рост, особенно на мобильных платформах.