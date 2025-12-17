spot_img
18 декабря, 2025
spot_img
ДомойAVКинематографНа Prime Video стартовал второй сезон сериала по мотивам франшизы Fallout

На Prime Video стартовал второй сезон сериала по мотивам франшизы Fallout

Fallout

В сервисе Amazon Prime Video состоялась премьера сериала, основанного на видеоигровой франшизе Fallout. В отличии от первого сезона, все серии которого вышли сразу, во втором новые эпизоды будут выпускать еженедельно до 4 февраля.

Действие второго сезона начинается сразу после окончания первого, герои отправляются в Нью-Вегас, который показали в финале первого сезона.

Главные роли в шоу по-прежнему исполняют Элла Пернелл, Аарон Мотен и Уолтон Гоггинс. Зрителей ждут и новые персонажи — к актерскому составу присоединились Джастин Теру в роли мистера Хауса, Маколей Калкин и Кумэйл Нанджиани.

Второй сезон получил высокие оценки от критиков: по их словам, авторам удалось сохранить и приумножить все достоинства прошлых эпизодов.

Напомним, что первый сезон по мотивам Fallout стал одним из главных хитов стримингового сервиса с более чем 100 млн. просмотров. Шоу уже официально продлили на третий сезон, ожидается, что съемки начнутся летом 2026 года.

Предыдущая статья
Ваши персональные данные — не ваши! Как хранят, используют и продают вашу личную информацию
Следующая статья
В Google Play появился эмулятор aX360e для Xbox 360
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,833ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»