11 декабря, 2025
В Google Photos появились новые инструменты для редактирования видео

Google Photos

Компания Google объявила о внедрении новых инструментов для создания и редактирования видео в приложении Google Photos для Android и iOS. Обновление включает готовые шаблоны, улучшенный выбор музыки, инструменты для добавления текста и более гибкую работу с отдельными клипами.

На Android уже появилась функция шаблонов для видео-подборок. Она позволяет пользователям выбирать из имеющейся в наличии музыки и текста, благодаря чему сгенерировать профессионально выглядящую видео-подборку можно за считанные секунды. Пользователю достаточно выбрать шаблон, а затем вручную отобрать нужные фото и видео, которые он хочет добавить в подборку. После этого сервис автоматически объединит отобранный контент и синхронизирует его с ритмом выбранной мелодии.

Google также обновил видеоредактор, доступный как на Android, так и на iOS. В нем появилась временная шкала, делающая процесс редактирования роликов более комфортным. При необходимости можно задействовать адаптивный холст, меняющий интерфейс редактора в зависимости от потребностей пользователя или конкретного проекта. Добавить текст и музыку к одному клипу стало проще.

Библиотека саундтреков стала доступнее — теперь подобрать музыку для видео-подборок можно быстрее. Это нововведение будет доступно на устройствах с Android и iOS. На Android также добавлена возможность накладывать текстовые надписи с выбором шрифта, цвета и фона.

