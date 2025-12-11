Самые популярные и быстрорастущие чат-боты на основе ИИ

Аналитическая компания Comscore опубликовала рейтинг популярности современных чат-ботов на основе искусственного интеллекта по итогам 2025 года. В отдельной категории были названы самые быстрорастущие ИИ-модели.

ChatGPT остается самым популярным чат-ботом — 54 млн. активных пользователей в месяц. Однако рост его аудитории с начала текущего года среди пользователей на ПК составил только 68%. Для сравнения, аналогичный показатель у Gemini (19 млн. пользователей) на той же платформе составляет 971%, а у Grok — 286% на ПК (1 млн.) и 472% в мобильной версии (4 млн.).

В 2025 году компании Google и xAI значительно обновили свои нейронные сети, что является одной из главных причин притока пользователей. Успешная линейка моделей Google Gemini 3 и расширенные контекстные окна чат-бота Grok с режимом «размышления» также еще больше повысили интерес.

К концу года ИИ-модели Copilot удалось увеличить свою аудиторию до 30 млн. человек, но количество пользователей, регистрирующихся через браузер, за год сократилось на 15%.

Среди аудиоинструментов на базе ИИ существенный рост количества пользователей показали ElevenLabs (+147% с начала года на мобильных устройствах и +142% на ПК) и Suno (+73% на мобильных устройствах и +135% на ПК).