30 декабря, 2025
В Epic Games Store раздают головоломку Viewfinder

Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает головоломку Viewfinder. Акция действует до 30 декабря 20:00 по бакинскому времени.

Viewfinder — это приключенческая головоломка от первого лица. Сюжет игры разворачивается в футуристическом мире, где Земля страдает от экологической катастрофы, а человечество использует симуляции для возрождения природы и поиска решений.

«Вы — участник этой симуляции, решающий головоломки с помощью фотоаппарата, который позволяет оживлять фотографии и изменять реальность: помещать картинку на место пустоты, создавать мосты или клонировать объекты», — из описания игры. Viewfinder вышла на PC в июле 2023 года, получив очень положительные отзывы в Steam — 94%.

А завтра вечером, в Epic Games Store, начнется новая посуточная раздача.

