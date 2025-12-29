В Epic Games Store раздают головоломку Viewfinder

Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает головоломку Viewfinder. Акция действует до 30 декабря 20:00 по бакинскому времени.
Viewfinder — это приключенческая головоломка от первого лица. Сюжет игры разворачивается в футуристическом мире, где Земля страдает от экологической катастрофы, а человечество использует симуляции для возрождения природы и поиска решений.
«Вы — участник этой симуляции, решающий головоломки с помощью фотоаппарата, который позволяет оживлять фотографии и изменять реальность: помещать картинку на место пустоты, создавать мосты или клонировать объекты», — из описания игры. Viewfinder вышла на PC в июле 2023 года, получив очень положительные отзывы в Steam — 94%.
А завтра вечером, в Epic Games Store, начнется новая посуточная раздача.