При поддержке Birbank в общественном транспорте Баку внедрены цифровые платежи

Завершён важный этап по расширению возможностей цифровых платежей в общественном транспорте при поддержке первого цифрового банка страны Birbank. Благодаря технологической инфраструктуре, внедрённой Birbank, стало возможным применение технологии бесконтактной оплаты (NFC) на всех автобусных маршрутах города Баку, включая маршруты, обслуживаемые ООО «Baku Bus», а также на всех станциях ЗАО «Бакинский метрополитен».

Проект был реализован в сотрудничестве с ООО «K Group» (BakıKart) и на сегодняшний день полностью завершён. Таким образом, с сегодняшнего дня все пассажиры общественного транспорта в Баку могут оплачивать проезд с помощью местных банковских карт любых банков, поддерживающих бесконтактную оплату (NFC). В результате в системе общественного транспорта столицы сформирована полноценная цифровая платёжная среда.

Нововведение охватывает не только клиентов Kapital Bank/Birbank, но и весь банковский сектор в целом, предоставляя возможность бесконтактной оплаты также клиентам других банков. Кроме того, новая система продолжает поддерживать платёжные сервисы Apple Pay и Google Pay, а также приложения Birbank, BakıKart и m10, обеспечивая пользователям свободу выбора и максимальное удобство.