HP выпустил игровой десктоп Omen 16L (2026) на базе Core i7 и GeForce RTX

Компания HP выпустила в Китае игровой настольный компьютер Omen 16L (2026). Устройство выполнено в компактном 16-литровом корпусе и предлагается в нескольких конфигурациях с новейшими видеокартами NVIDIA серии RTX 50.

HP Omen 16L построен на базе мобильного процессора Intel Core i7-14650HX 14-го поколения, который работает на частоте до 5,2 GHz и оснащен 30 Mb кэш-памяти L3. На выбор видеокарты: RTX 3050 (8 Gb), RTX 5060 (8 Gb), RTX 5060 Ti (8 Gb) или RTX 5060 Ti (16 Gb). Объем оперативной памяти стандарта DDR5 составляет 16 или 32 Gb, емкость SSD-накопителя (M.2 PCIe 4.0) — 512 Gb или 1 Tb. Дополнительно предусмотрен второй слот для SSD.

Для охлаждения используется башенный воздушный кулер в сочетании с 120-мм фронтальным и 90-мм задним вентиляторами. Система охлаждения рассчитана на теплопакет процессора до 110 Вт. В зависимости от выбранной комбинации будет установлен блок питания мощностью 400 или 500 Вт, сертифицированный по стандарту 80 Plus Platinum.

На передней панели расположены три порта USB-A 5 ГБит/с, один порт USB-C 10 ГБит/с и 3,5-мм аудиоразъем. На задней панели находятся четыре порта USB-A 480 Мбит/с, разъем Ethernet RJ-45, HDMI и три DisplayPort. Поддерживаются беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

HP Omen 2026 уже поступил в продажу на рынке Китая. Цены: RTX 3050, 16/512 Gb — $813, RTX 5060, 16 Gb/1 Tb — $970, RTX 5060, 32 Gb/1 Tb — $1042, RTX 5060 Ti (8 Gb), 32 Gb/1 Tb — $1185, RTX 5060 Ti (16 Gb), 32 Gb/1 Tb — $1256.