В Epic Games Store можно бесплатно получить The Darkside Detective и Jackbox Party Pack 4

Epic Games Store отдает бесплатно две игры: пиксельный квест The Darkside Detective и казуальную викторину Jackbox Party Pack 4. Раздача завершится 11 декабря 21:00 по бакинскому времени.
Релиз The Darkside Detective состоялся в 2017 году. Игрок выступит в роли детектива, расследующего паранормальные и странные случаи в вымышленном городе Twin Lakes. Пиксельный квест получил очень положительные отзывы, пользователи хвалят забавный юмор и концепцию с уровнями в виде отдельных детективных расследований.
The Jackbox Party Pack 4 также вышла в 2017 году. Это набор мини-игр, рассчитанный на компанию друзей. Каждый может подключиться со смартфона, планшета или компьютера, как с контроллера. Игра тоже получила очень положительные пользовательские отзывы — хвалят интересные вопросы на разнообразные темы.
На следующей неделе Epic Games Store начинает свою традиционную тайную раздачу.