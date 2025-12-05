В Epic Games Store можно бесплатно получить The Darkside Detective и Jackbox Party Pack 4

Epic Games Store отдает бесплатно две игры: пиксельный квест The Darkside Detective и казуальную викторину Jackbox Party Pack 4. Раздача завершится 11 декабря 21:00 по бакинскому времени.

Релиз The Darkside Detective состоялся в 2017 году. Игрок выступит в роли детектива, расследующего паранормальные и странные случаи в вымышленном городе Twin Lakes. Пиксельный квест получил очень положительные отзывы, пользователи хвалят забавный юмор и концепцию с уровнями в виде отдельных детективных расследований.

The Jackbox Party Pack 4 также вышла в 2017 году. Это набор мини-игр, рассчитанный на компанию друзей. Каждый может подключиться со смартфона, планшета или компьютера, как с контроллера. Игра тоже получила очень положительные пользовательские отзывы — хвалят интересные вопросы на разнообразные темы.

На следующей неделе Epic Games Store начинает свою традиционную тайную раздачу.