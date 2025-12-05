Марк Цукерберг разочаровался в метавселенной и собирается существенно урезать расходы на нее

Глава компании Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) собирается значительно сократить ресурсы, направленные на разработку метавселенной — направления, которое он называл будущим компании и причиной смены названия Facebook Inc., пишет Bloomberg со ссылкой на источники. На фоне этой новости акции Meta в начале торгов в Нью-Йорке взлетели на 5,7%, обновив максимум с конца октября.

Бюджет проекта в 2026 году могут урезать примерно на 30%, что может сопровождаться сокращением персонала, отмечает издание. Кроме того, план подразумевает увольнение части сотрудников, но конкретные цифры источники не назвали. Сокращение бюджета затронет продукт для виртуальных миров Horizon Worlds и подразделение виртуальной реальности Quest. Первые увольнения начнутся уже в январе. Представитель Meta от комментариев отказался.

Сокращение расходов на метавселенную является частью годового планирования бюджета компании на 2026 год. Цукерберг попросил руководителей подразделений Meta рассмотреть возможность сокращения расходов на 10% по всем направлениям, что является стандартным запросом в ходе аналогичных бюджетных циклов в последние несколько лет. Однако от команды, занимающейся метавселенной, потребовали более глубоких сокращений, отчасти потому, что более широкий технологический сектор не принял метавселенную так быстро и полно, как ожидала Meta.

Разработка метавселенной уже давно вызывает недовольство инвесторов, которые видят в ней лишь утечку ресурсов. Надзорные органы, в свою очередь, отмечают высокий потенциальный риск для конфиденциальности и безопасности детей в виртуальных мирах. Цукерберг до сих пор сохраняет убежденность, что в недалеком будущем люди будут работать и играть в виртуальных мирах, но давление инвесторов и финансовые потери вынуждают его произвести оптимизацию подразделения, занимающегося разработкой метавселенной.

Подразделение метавселенной входит в состав Reality Labs — подразделения Meta, специализирующегося на долгосрочных проектах, таких как VR-гарнитуры и очки дополненной реальности. С начала 2021 года эта группа потратила на разработку и исследования более $70 млрд. Сам Цукерберг в публичных выступлениях и отчетностях почти перестал упоминать метавселенную, сосредоточившись на разработке моделей искусственного интеллекта, а также на устройствах, связанных с этими технологиями, включая умные очки Meta Ray-Ban с дисплеем, отмечает Bloomberg.

Некоторые аналитики и инвесторы уже долгое время призывают Цукерберга отказаться от проектов Reality Labs, которые, по их мнению, продолжают истощать ресурсы компании, не принося существенного дохода. Чем раньше будет закрыт проект метавселенной, тем больше ресурсов останется у компании на разработку искусственного интеллекта.