Pantone объявил цвет 2026 года — Cloud Dancer

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2026 года – им стал Cloud Dancer под номером 11-4201. «Это нейтральный белый, который дарит спокойствие, ясность и вдохновение в перегруженном мире».

По словам исполнительного директора Pantone Леатрис Эйсман (Leatrice Eiseman), Cloud Dancer «ассоциируется с новым началом и символизирует желание начать все заново». Ключевой особенностью оттенка стал его совершенный колористический нейтралитет — это нейтральный белый, не уходящий в теплоту и холод. «Более яркий белый говорил бы о стерильности и изоляции», — добавила вице-президент института Лори Прессман (Laurie Pressman).

Институт цвета Pantone ежегодно выбирает главный цвет года на протяжении более двух десятилетий. Выбранные цвета года влияют на разработку и продажи продуктов во многих отраслях, включая моду, мебель для дома, графический и промышленный дизайн, упаковку продуктов.