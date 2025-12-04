spot_img
5 декабря, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияPantone объявил цвет 2026 года — Cloud Dancer

Pantone объявил цвет 2026 года — Cloud Dancer

Pantone Cloud Dancer

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2026 года – им стал Cloud Dancer под номером 11-4201. «Это нейтральный белый, который дарит спокойствие, ясность и вдохновение в перегруженном мире».

Pantone Cloud Dancer

По словам исполнительного директора Pantone Леатрис Эйсман (Leatrice Eiseman), Cloud Dancer «ассоциируется с новым началом и символизирует желание начать все заново». Ключевой особенностью оттенка стал его совершенный колористический нейтралитет — это нейтральный белый, не уходящий в теплоту и холод. «Более яркий белый говорил бы о стерильности и изоляции», — добавила вице-президент института Лори Прессман (Laurie Pressman).

Институт цвета Pantone ежегодно выбирает главный цвет года на протяжении более двух десятилетий. Выбранные цвета года влияют на разработку и продажи продуктов во многих отраслях, включая моду, мебель для дома, графический и промышленный дизайн, упаковку продуктов.

Предыдущая статья
Google назвал самые популярные запросы 2025 года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,844ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»