TSMC начал массовое производство 2-нанометровых чипов

Мировой лидер в области полупроводниковых технологий, тайваньская компания TSMC, сообщила, что массовое производство по технологии 2-нм (N2) началось в запланированный срок — в четвертом квартале 2025 года.

Статус техпроцесса в разделе «Логические процессы» изменился совсем недавно. 21 ноября описание гласило, что «разработка идет по плану и продвигается успешно». 16 декабря дорожная карта была обновлена.

TSMC называет N2 самой передовой полупроводниковой технологией в отрасли с точки зрения плотности размещения транзисторов и энергоэффективности. Переход на 2-нм техпроцесс обеспечивает существенный прирост производительности и снижение энергопотребления.

AMD стала первым официальным заказчиком 2-нм технологии TSMC. Новое поколение чипов, EPYC Venice, выйдет в 2026 году. Разработка уже ведется, и AMD активно сотрудничает с компанией.