spot_img
30 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHardwareTSMC начал массовое производство 2-нанометровых чипов

TSMC начал массовое производство 2-нанометровых чипов

TSMC

Мировой лидер в области полупроводниковых технологий, тайваньская компания TSMC, сообщила, что массовое производство по технологии 2-нм (N2) началось в запланированный срок — в четвертом квартале 2025 года.

Статус техпроцесса в разделе «Логические процессы» изменился совсем недавно. 21 ноября описание гласило, что «разработка идет по плану и продвигается успешно». 16 декабря дорожная карта была обновлена.

TSMC называет N2 самой передовой полупроводниковой технологией в отрасли с точки зрения плотности размещения транзисторов и энергоэффективности. Переход на 2-нм техпроцесс обеспечивает существенный прирост производительности и снижение энергопотребления.

AMD стала первым официальным заказчиком 2-нм технологии TSMC. Новое поколение чипов, EPYC Venice, выйдет в 2026 году. Разработка уже ведется, и AMD активно сотрудничает с компанией.

Предыдущая статья
В ChatGPT скоро появится реклама
Следующая статья
БЛПА Kızılelma впервые в мире выполнили полностью автономный групповой полет в плотном строю
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,831ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»