БЛПА Kızılelma впервые в мире выполнили полностью автономный групповой полет в плотном строю

Турецкая компания Baykar провела успешные испытания, в ходе которых два реактивных беспилотных истребителя Kızılelma впервые в мире выполнили полностью автономный групповой полет в плотном строю. Два БЛПА без какого-либо вмешательства оператора-человека синхронно маневрировали на высокой дозвуковой скорости, поддерживая точное построение. Подобный уровень «роевого» взаимодействия среди ударных БПЛА до сих пор еще не был продемонстрирован ни одной страной.

Kızılelma — это малозаметный реактивный аппарат с внутренними отсеками для вооружения, созданный для работы в условиях сильного противодействия ПВО. Он может взлетать и садиться на турецкий универсальный десантный корабль TCG Anadolu, далеко за пределами сухопутных баз. Способность двух таких аппаратов координировать действия в реальном времени через бортовой ИИ является довольно большим шагом в направлении создания автономных эскадрилий. Такие группы смогут самостоятельно распределять цели, прикрывать друг друга и выполнять сложные маневры, без помощи пилотируемой авиации.

В планах Baykar — демонстрация автономного воздушного боя за пределами видимости (BVR) и полноценное взаимодействие с пилотируемыми истребителями. Ожидается, что серийное производство Kızılelma начнется в 2026 году, а его принятие на вооружение ВВС и ВМС Турции может произойти в течение ближайших полутора лет.