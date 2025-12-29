spot_img
30 декабря, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияБЛПА Kızılelma впервые в мире выполнили полностью автономный групповой полет в плотном...

БЛПА Kızılelma впервые в мире выполнили полностью автономный групповой полет в плотном строю

Kızılelma

Турецкая компания Baykar провела успешные испытания, в ходе которых два реактивных беспилотных истребителя Kızılelma впервые в мире выполнили полностью автономный групповой полет в плотном строю. Два БЛПА без какого-либо вмешательства оператора-человека синхронно маневрировали на высокой дозвуковой скорости, поддерживая точное построение. Подобный уровень «роевого» взаимодействия среди ударных БПЛА до сих пор еще не был продемонстрирован ни одной страной.

Kızılelma — это малозаметный реактивный аппарат с внутренними отсеками для вооружения, созданный для работы в условиях сильного противодействия ПВО. Он может взлетать и садиться на турецкий универсальный десантный корабль TCG Anadolu, далеко за пределами сухопутных баз. Способность двух таких аппаратов координировать действия в реальном времени через бортовой ИИ является довольно большим шагом в направлении создания автономных эскадрилий. Такие группы смогут самостоятельно распределять цели, прикрывать друг друга и выполнять сложные маневры, без помощи пилотируемой авиации.

В планах Baykar — демонстрация автономного воздушного боя за пределами видимости (BVR) и полноценное взаимодействие с пилотируемыми истребителями. Ожидается, что серийное производство Kızılelma начнется в 2026 году, а его принятие на вооружение ВВС и ВМС Турции может произойти в течение ближайших полутора лет.

Предыдущая статья
TSMC начал массовое производство 2-нанометровых чипов
Следующая статья
Gemini neyroşəbəkəsinə malik Google Photos ağıllı televizorlarda görünəcək
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,831ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»