spot_img
30 декабря, 2025
spot_img
ДомойAI / MLВ ChatGPT скоро появится реклама

В ChatGPT скоро появится реклама

ChatGPT

Компания OpenAI рассматривает различные варианты интеграции рекламы в ChatGPT. По данным издания The Information, планируется отдавать приоритет размещению спонсируемого контента в ответах ИИ-моделей.

Представитель OpenAI подтвердил, что компания рассматривает возможность добавления рекламы в ответы на запросы ИИ-моделей. «По мере того, как ChatGPT становится все более функциональным и широко используемым, мы ищем способы продолжать предоставлять всем пользователям еще больше полезной информации. В рамках этого мы изучаем, как могла бы выглядеть реклама в нашем продукте. У людей сложились доверительные отношения с ChatGPT, и любой подход будет разработан с учетом этого доверия».

Пока что, окончательный вариант не выбран, в ходе обсуждений с сотрудниками рассматривались различные варианты: от приоритетного показа спонсируемого контента в ответах чат-бота до добавления боковой панели, отображающей рекламу, связанную с запросом пользователя. Также рассматривается возможность показа рекламы только тогда, когда разговор переходит к покупкам или подобным действиям, или в качестве дополнительного шага, когда реклама отображается только при переходе по ссылке в результатах поиска ChatGPT.

На данное время OpenAI не размещает рекламу даже в платных версиях ChatGPT (ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Team/Enterprise). Сейчас компания занимается в первую очередь улучшением самого чат-бота, в связи с возросшей конкуренцией со стороны Gemini. Но, судя по всему, она не отказалась от планов интеграции рекламы в ChatGPT.

Предыдущая статья
В Министерстве здравоохранения Азербайджана начал работу Центр мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC)
Следующая статья
TSMC начал массовое производство 2-нанометровых чипов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,831ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»