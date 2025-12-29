В ChatGPT скоро появится реклама

Компания OpenAI рассматривает различные варианты интеграции рекламы в ChatGPT. По данным издания The Information, планируется отдавать приоритет размещению спонсируемого контента в ответах ИИ-моделей.

Представитель OpenAI подтвердил, что компания рассматривает возможность добавления рекламы в ответы на запросы ИИ-моделей. «По мере того, как ChatGPT становится все более функциональным и широко используемым, мы ищем способы продолжать предоставлять всем пользователям еще больше полезной информации. В рамках этого мы изучаем, как могла бы выглядеть реклама в нашем продукте. У людей сложились доверительные отношения с ChatGPT, и любой подход будет разработан с учетом этого доверия».

Пока что, окончательный вариант не выбран, в ходе обсуждений с сотрудниками рассматривались различные варианты: от приоритетного показа спонсируемого контента в ответах чат-бота до добавления боковой панели, отображающей рекламу, связанную с запросом пользователя. Также рассматривается возможность показа рекламы только тогда, когда разговор переходит к покупкам или подобным действиям, или в качестве дополнительного шага, когда реклама отображается только при переходе по ссылке в результатах поиска ChatGPT.

На данное время OpenAI не размещает рекламу даже в платных версиях ChatGPT (ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Team/Enterprise). Сейчас компания занимается в первую очередь улучшением самого чат-бота, в связи с возросшей конкуренцией со стороны Gemini. Но, судя по всему, она не отказалась от планов интеграции рекламы в ChatGPT.