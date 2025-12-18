spot_img
18 декабря, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыTomb Raider (2013) выйдет на iOS и Android 12 февраля 2026 года

Tomb Raider (2013) выйдет на iOS и Android 12 февраля 2026 года

Tomb Raider (2013)

Студия Feral Interactive объявила, что экшен Tomb Raider (2013), который вошел в трилогию Survivor Trilogy, выйдет на iOS и Android 12 февраля 2026 года. Ранее проект дебютировал на Nintendo Switch.

Разработчики подчеркивают, что пользователи получат полную версию без каких-либо сокращений оригинального контента. В мобильное издание войдет вся сюжетная кампания, включая головоломки, систему прокачки и боевые столкновения. Игра также будет содержать двенадцать DLC, которые добавляют новые костюмы, улучшения и бонусные испытания.

Tomb Raider оптимизирован для широкого спектра смартфонов и планшетов. Экшен будет поддерживать настраиваемый сенсорный интерфейс, геймпады, клавиатуру и мышь на iPadOS и Android. На совместимых устройствах будет доступно гироскопическое прицеливание.

Сюжет игры рассказывает о молодой Ларе Крофт, которая оказывается на заброшенном острове во время своей первой археологической экспедиции. После крушения судна ей нужно отыскать остальных выживших, а также сразиться с враждебным культом Яматая.

Приобрести Tomb Raider можно за $19,99. Предзаказ для iOS уже доступен в App Store, а на Android можно зарегистрироваться для уведомления о выходе в Google Play.

Предыдущая статья
Google представил ИИ-агента CC для ежедневной продуктивности пользователя
Следующая статья
Китайский производитель электромобилей Li Auto вышел на рынки Азербайджана, Казахстана и Египта
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,834ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»