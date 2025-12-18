spot_img
18 декабря, 2025
Google представил ИИ-агента CC для ежедневной продуктивности пользователя

Google

Подразделение Google Labs представила экспериментального ИИ-агента под названием CC на основе нейросети Gemini. ИИ-агент использует сервисы Google с учетной записью пользователя, чтобы помочь ему разобраться с ежедневной рутиной.

Нейросеть подключается к Gmail, «Календарю», «Диску» и другим сервисам, чтобы собрать важную информацию и отправить пользователю персонализированную утреннюю сводку Your Day Ahead на электронную почту. Созданные им задачи и напоминания формируют структурированное расписание с указанием временных интервалов на каждый из пунктов. К расписанию ИИ может прикреплять вложения с важной информацией или ссылки.

На данное время ИИ-агент CC в экспериментальном режиме доступен только по приглашениям через список ожидания только совершеннолетним подписчикам тарифа Google AI Ultra в США и Канаде. Сроки запуска публичного доступа пока не объявлены.

