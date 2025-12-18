Китайский производитель электромобилей Li Auto вышел на рынки Азербайджана, Казахстана и Египта

Li Auto, китайский производитель электромобилей, долгое время работавший исключительно на домашнем рынке, стал активно расширять свое присутствие на зарубежных рынках. Компания объявила о выходе сразу на три новых рынка: Азербайджан, Казахстан и Египет. Ранее, в середине октября, она открыла свой первый официальный дилерский центр за пределами Китая — в Узбекистане. Согласно заявлению компании, выход на новые рынки стал важной вехой в развитии Li Auto как глобального игрока.

На новых рынках Li Auto предложит покупателям три современные модели из своей линейки: гибридные кроссоверы Li L6, Li L7 и Li L9 с увеличенным запасом хода (серия EREV SUV). Предусмотрено официальное гарантийное обслуживание, послепродажная поддержка и регулярное обновление программного обеспечения «по воздуху». Будущие модели компании будут разрабатываться с прицелом на максимальную конкурентоспособность и соответствие стандартам ключевых зарубежных рынков.

В последние месяцы Li Auto столкнулась с падением объемов продаж. В то время как другие китайские стартапы, такие как Xpeng и NIO, сделали ставку на международный рынок несколькими годами ранее, Li Auto ускоряет темп расширения только с осени 2025 года. Компания отмечает, что одним из основных упущений была отсрочка полномасштабного выхода на внешние рынки, и теперь она намерена существенно ускорить этот процесс.