12 декабря, 2025
Spotify представил ИИ-функцию Prompted Playlist, которая составит плейлист по описанию

Spotify

Сервис стриминга аудио Spotify получил новую функцию Prompted Playlist, которая позволит точно описывать, какую музыку хочет послушать пользователь. Пока что новая функция будет доступна только подписчикам из Новой Зеландии в рамках в рамках бета-тестирования.

Пользователь может составить запрос к системе искусственного интеллекта, в котором с любыми подробностями описывает, какую музыку хочет услышать, и по его описанию платформа подготовит список воспроизведения. Например, можно попросить «энергичный поп и хип-хоп с ровным темпом для 30-минутной пробежки на 5 км», потом расслабляющие песни для отдыха, и в конце добавить музыку из самых популярных фильмов года, которые соответствуют вкусу слушателя. Также можно настроить регулярное обновление плейлиста, в который на основе того же запроса будут регулярно добавляться новые композиции.

В отличие от других плейлистов сервиса, Prompted Playlist учитывает всю историю прослушиваний, начиная с первого дня использования сервиса. Например, можно собрать плейлист из музыки любимых артистов за последние пять лет, а затем добавить треки, которые еще не были прослушаны. Ранее в плейлистах сервиса Discover Weekly появилась возможность выбирать предпочитаемые жанры, но функция Prompted Playlists позволяет управлять алгоритмом более тонко.

Нововведение реализуется в рамках масштабной стратегии Spotify, призванной дать слушателям всесторонние средства контроля над тем, что они слушают, и что им предлагает платформа.

