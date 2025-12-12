spot_img
12 декабря, 2025
OpenAI выпустила ИИ-модель GPT-5.2 в трех вариантах использования

OpenAI GPT-5.2

Компания OpenAI объявила о выпуске ИИ-модели GPT 5.2, менее чем через месяц после релиза GPT-5.1. Как ожидается, GPT-5.2 будет конкурировать с Gemini 3 от Google. OpenAI называет модель GPT-5.2 «лучшей на сегодня» для повседневного профессионального использования»: создания таблиц, подготовки презентаций, написания кода, обработки изображений, работы с многоэтапными проектами и так далее. По данным компании, новая версия показывает почти двукратное улучшение по сравнению с 5.1 в ряде прикладных сценариев.

OpenAI GPT-5.2

GPT-5.2 доступна в трех вариантах использования:

  • Instant — быстрее справляется с написанием текста и поиском информации;
  • Thinking – для многошаговых и сложных задач;
  • Pro — рассчитана на повышенную точность.

Разработчики отмечают, что в версии 5.2 улучшена устойчивость при работе с комплексными последовательностями шагов, а также снижено количество ошибок в режиме размышления — показатель уменьшился на 38% по сравнению с предыдущей версией GPT-5.1.

OpenAI GPT-5.2OpenAI GPT-5.2Модель лучше справляется с математическими и научными задачами и точнее обрабатывает таблицы, что важно для анализа данных и работы с электронными документами. Улучшена обработка изображений, что расширяет набор задач, связанных с визуальным анализом. Обновлены знания модели: теперь она использует данные вплоть до 31 августа 2025 года.

Кроме того, OpenAI усилила обработку чувствительных запросов, связанных с суицидальными мыслями, психическим здоровьем и эмоциональной зависимостью от ИИ, а также начала внедрение системы оценки возраста для автоматической фильтрации контента для несовершеннолетних.

GPT-5.2 уже доступна для платных пользователей ChatGPT (Plus, Pro, Enterprise) и через API для разработчиков.

