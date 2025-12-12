spot_img
12 декабря, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыAssassin's Creed Mirage, Wo Long, Granblue Fantasy: Relink и другие игры добавят...

Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Granblue Fantasy: Relink и другие игры добавят в расширенную PS Plus

PS Plus

Компания Sony объявила декабрьскую подборку игр, которые войдут в библиотеку расширенных подписок PS Plus. Все игры станут доступны подписчикам 16 декабря. Кроме того, компания также напомнила, что со дня релиза подписчики получили доступ к Skate Story.

Игры для PS Plus Extra:

  • Assassin’s Creed Mirage (PS4, PS5);
  • Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5);
  • Skate Story (PS5);
  • Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5);
  • Planet Coaster 2 (PS5);
  • Cat Quest III (PS4, PS5);
  • LEGO Horizon Adventures (PS5);
  • Paw Patrol: Grand Prix (PS4, PS5);
  • Paw Patrol World (PS4, PS5).

А подписчики PS Plus Premium также получат файтинг Soulcalibur III (PS4, PS5).

Предыдущая статья
Spotify представил ИИ-функцию Prompted Playlist, которая составит плейлист по описанию
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,839ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»