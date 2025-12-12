Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Granblue Fantasy: Relink и другие игры добавят в расширенную PS Plus

Компания Sony объявила декабрьскую подборку игр, которые войдут в библиотеку расширенных подписок PS Plus. Все игры станут доступны подписчикам 16 декабря. Кроме того, компания также напомнила, что со дня релиза подписчики получили доступ к Skate Story.
Игры для PS Plus Extra:
- Assassin’s Creed Mirage (PS4, PS5);
- Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5);
- Skate Story (PS5);
- Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5);
- Planet Coaster 2 (PS5);
- Cat Quest III (PS4, PS5);
- LEGO Horizon Adventures (PS5);
- Paw Patrol: Grand Prix (PS4, PS5);
- Paw Patrol World (PS4, PS5).
А подписчики PS Plus Premium также получат файтинг Soulcalibur III (PS4, PS5).