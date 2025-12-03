Мощный и доступный субфлагман OnePlus Ace 6T оснащен аккумулятором на 8300 мАч

В Китае состоялась премьера OnePlus Ace 6T – первого в мире смартфона на базе новейшего 3-нм процессора Snapdragon 8 Gen 5. Мощный и в то же время недорогой смартфон, поступит на глобальный рынок 17 декабря под названием OnePlus 15R.

OnePlus Ace 6T по дизайну и начинке это почти полная копия вышедшего месяц назад OnePlus Ace 6. Отличия заключаются в замене процессора Snapdragon 8 Elite на 8 Gen 5 с графикой Adreno 840, увеличении емкости аккумулятора с 7800 до 8300 мАч и поддержке менее быстрой зарядки со 120 до 100 Вт (зарядка до 50% занимает 23 минут).

Смартфон оборудован 10-битным 6,78-дюймовым экраном LTPO-OLED с разрешением 1,5К (2800×1272 пикселя), адаптивной частотой обновления до 165 Hz и максимальной яркостью 1800 нит. ШИМ-регулировка составляет 3840 Hz.

За охлаждение компонентов смартфона отвечает увеличенная испарительная камера, графитовые пленки и термогель, а площадь рассеивания тепла составляет 43 940 мм².Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет до 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – до 1 Tb. В двойную основную камеру входят 50 Мп датчик (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (Sony IMX355, 1/2,8″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Sony IMX480, f/2.4, ЭФР 23 мм). По заверениям OnePlus, смартфон поддерживает нативные 165 fps в популярных FPS-играх и 144 fps в MOBA-тайтлах вроде Honor of Kings.

Аппарат получил боковую кнопку, на которую можно назначить запуск определенного приложения или режима, и режим рации без связи на расстоянии до километра. В оснащение устройства также входят 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-C, ИК-порт, стереодинамики, мощный вибромотор. две nanoSIM-карты, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев и полная защита IP66/68/69/69K. Габариты и вес: 163,41 x 77,04 x 8,3 мм, 211 гр. OnePlus Ace 6T работает на базе Android 16 с интерфейсом ColorOS 16.

Смартфон доступен в трех цветах корпуса: зеленом, фиолетовом и черном. Кроме того, будет предложено лимитированное издание, посвященное персонажу Камисато Аяка из игры Genshin Impact. Поставляется аппарат в большой подарочной коробке в виде чемодана, внутри которого имеется коллекция аксессуаров, стилизованных под облик персонажа.

Цены в Китае на OnePlus Ace 6T: 12/256 Gb — $340, 16/256 Gb — $380, 12/512 Gb — $410, 16/512 Gb — $455, 16 Gb/1 Tb — $525. Версия Genshin Impact Kamisato Ayaka Edition на 16/512 Gb стоит $525.