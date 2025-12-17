Pornhub взломали — украдены данные более чем 200 млн. пользователей

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о краже данных премиум-подписчиков крупнейшего сайта для взрослых Pornhub и угрожает опубликовать их в случае неуплаты выкупа, сообщает Reuters. Утечка могла затронуть более чем 200 миллионов аккаунтов.

Хакеры обещают опубликовать историю просмотров, запросы в поиске и названия просмотренных видео каждого пользователя. За отказ от публикации информации и ее удаление ShinyHunters потребовали выкуп в биткоинах. Киберпреступники предоставили часть данных, и их подлинность подтвердилась. Трое бывших подписчиков ресурса, двое канадцев и один американец, на условиях анонимности подтвердили подлинность данных, которые, впрочем, несколько лет назад устарели.

Инцидент связан с ноябрьским взломом аналитического сервиса Mixpanel, который пострадал от SMS-фишинга. По словам представителей платформы, PornHub прекратил сотрудничество с Mixpanel еще в 2021 году, поэтому были украдены только старые аналитические данные за 2021 год и ранее.

«Инцидент с Mixpanel затронул некоторых пользователей PornHub Premium. Важно уточнить: это не взлом наших систем. Пароли, платежные данные и финансовая информация не пострадали и не были раскрыты», — говорится в официальном уведомлении PornHub.

Однако Mixpanel отвергла связь с ноябрьским инцидентом. Представитель компании сообщил, что расследование, проведенное с участием внешних экспертов по кибербезопасности, не выявило признаков утечки данных Pornhub в результате их инцидента. По данным Mixpanel, последний законный доступ к информации Pornhub осуществлялся сотрудником материнской компании сайта еще в 2023 году.