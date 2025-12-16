Proxima Cyber Day: На пути к киберустойчивому будущему Азербайджана

20 ноября в отеле The Ritz-Carlton прошло знаковое для рынка кибербезопасности Азербайджана — мероприятие Proxima Cyber Day, на котором были представлены новейшие инновации в этой сфере, стратегические партнеры компании и фирменные технологии SOC, обеспечивающие обнаружение угроз в режиме реального времени.

С приветственным словом к гостям конференции обратился основатель компании Proxima и президент футбольного клуба «Карабах» Тахир Гёзял (Tahir Gözel), который отметил необходимость обеспечения защиты бизнеса на фоне растущего ландшафта всевозможных киберугроз, утечек данных и постоянно меняющихся рисков безопасности.

Он подчеркнул, что благодаря команде ведущих экспертов Proxima Cyber Security в области кибербезопасности, передовым технологиям и круглосуточной поддержке, компания помогает своим клиентам опережать киберпреступников и поддерживать системы безопасности на должном уровне.

Далее перед участниками мероприятия выступил заместитель начальника Главного управления Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов, который рассказал о произошедшем 18 ноября инциденте, в результате которого на несколько часов была остановлена работа более 9 тысяч азербайджанских сайтов, значительной частью которых являлись медиа-ресурсы.

Он отметил, что эта ситуация не должна рассматриваться как единичный инцидент, связанный лишь с проблемами, возникшими на платформе Cloudflare. «Разработка отечественных продуктов в области кибербезопасности должна стать одной из ключевых задач компаний с большим потенциалом, таких как Proxima Cyber Security. Это напрямую связано с обеспечением цифрового суверенитета, что является одним из приоритетов, определенных президентом страны в утвержденной Стратегии по информационной безопасности», — отметил Т.Мамедов.

В своем обращении генеральный директор и соучредитель компании Proxima Tech Solutions Тайфур Болер (Tayfur Böler) также отметил необходимость участия локальных интеграторов в обеспечении высокого уровня безопасности критически важных государственных систем.

Он подчеркнул, что такие мероприятия, как Proxima Cyber Day, будут проводиться на регулярной основе с целью повышения уровня осведомленности о глобальных трендах в нашей стране.

Заключительную презентацию перед выступлением стратегических партнеров конференции провел менеджер по информационной безопасности компании Proxima Cyber Security Мурад Зейналлы, который объявил о запуске Центра Управления Безопасностью. SOC стал одним из основополагающих направлений стратегии, которую компания выстраивает в области киберзащиты. При его создании Proxima Cyber Security использовала самые лучшие мировые практики, поставив перед собой цель предоставления клиентам услуг в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами в области информационной безопасности. «Укрепление регионального лидерства Азербайджана в области киберзащиты является одной из стратегических целей Proxima Cyber Security. Мы рассматриваем SOC не только как систему мониторинга, но и как экосистему проактивного и аналитического принятия решений, что создает возможность заблаговременного предотвращения угроз», — подчеркнул М.Зейналлы.

Он также отметил, что новый SOC предоставляет отраслевой анализ и методологию, основанные на фреймворке MITRE ATT&CK. Систематическое реагирование на инциденты также является одной из важнейших функций нового SOC, а для создания технологического ядра центра были объединены четыре ключевых модуля, сформировавших высокоинтегрированную инфраструктуру безопасности. Но не только процессы и технологии являются принципами, на которых базируется SOC компании. Человеческий капитал стал одним из главных звеньев, которому при создании центра уделялось повышенное внимание. «Proxima SOC — это уже не просто технология — это концепция, которая стала неотъемлемой частью национальной стратегии киберзащиты Азербайджана», — заявил в заключение презентации М.Зейналлы.

Конференция продолжилась презентациями стратегических партнеров Proxima Cyber Security, техническими сессиями и панельной дискуссией, рассчитанными на специалистов в области кибербезопасности, в рамках которых представители вендоров поделились информацией о новейших разработках.

Презентацию CrowdStrike на тему «Лидерство в сфере кибербезопасности в эру ИИ» провел менеджер по партнерскому альянсу в Кавказском регионе и Центральной Азии Субхан Шарифов. Его выступление было посвящено платформе Falcon, охватывающей широкий спектр возможностей для обеспечения безопасности. Также С.Шарифов отметил, что приобретение компании Pangea расширило возможности CrowdStrike по обеспечению безопасности ИИ, позволяя защищать каждый уровень корпоративного ИИ, благодаря прозрачности, контролю и защите от несанкционированного доступа, вредоносного контента и утечки данных в LLM.

В своей презентации под названием «Securing Every Identity — Human and Machine» менеджер по работе с клиентами CyberArk в Турции и странах СНГ Буграхан Адамхасан представил, как платформа CyberArk Identity Security обеспечивает защиту человеческих, нечеловеческих и новых агентных ИИ-идентичностей. Он также подчеркнул растущую важность стратегии identity-first и рассказал о том, как решения CyberArk позволяют организациям защищать все типы идентичностей в современных IТ-средах.

Теме непрерывного управления рисками была посвящена презентация вице-президента компании Cymulate по продажам в регионе EMEA Сэма Мердока (Sam Murdoch). Компания предлагает облачную платформу, которая позволяет организациям эмулировать кибератаки в реальном времени, не прерывая бизнес-процессы. Это дает возможность специалистам по безопасности видеть свою инфраструктуру так, как ее видит злоумышленник: с учетом уязвимостей, слабых мест в политике контроля доступа и неправильно сконфигурированных защитных решений. На технической сессии Cymulate была развернута виртуальная лаборатория, позволившая на практике опробовать решения компании.

Презентацию решений Dell Technologies в сфере обеспечения киберустойчивости провел старший директор направления системной инженерии компании Ахмед Эйд (Ahmed Eid), который рассказал о комплексном портфолио решений компании Dell PowerProtect, включающем аппаратные устройства, программное обеспечение и услуги для управления данными в локальных и облачных средах. Основными элементами данного портфеля являются ПО для защиты и восстановления данных PowerProtect Data Manager и решение для защиты критически важных данных от кибератак PowerProtect Cyber Recovery. Решения PowerProtect делают акцент на автоматизации, масштабируемости, расширенной безопасности и высокопроизводительном восстановлении, предлагая такие возможности, как использование флэш-устройств Data Domain и интеграцию с облаком для долгосрочного хранения данных.

Территориальный менеджер BAKOTECH Шахмир Овсатов выступил с презентацией «Трансформация безопасности и доставки приложений», посвященной решениям F5, спрос на которые активно растет в Азербайджане. Спикер акцентировал внимание на том, что платформенный подход F5 к защите распределенных приложений становится критически важным в эпоху облаков и ИИ. Ш.Овсатов отметил, что с единой платформой безопасной доставки приложений заказчики получают комплексное решение своих задач, а также избегают лишних затрат и рисков, связанных с использованием множества разрозненных инструментов.

Презентация регионального менеджера по продажам Fortinet Шаига Самедова рассказала о применении инструментов искусственного интеллекта в решениях, направленных на обеспечение кибербезопасности современных предприятий. Более подробно Ш.Самедов остановился на работе FortiAI. Следует отметить, что Fortinet является не просто поставщиком решений в области кибербезопасности на рынке Азербайджана. Это надежно зарекомендовавший себя вендор, чье портфолио охватывает практически весь спектр устройств и решений в сфере кибербезопасности, и на которого уверенно могут положиться партнеры и заказчики, стремящиеся к устойчивому росту. Техническая сессия этого вендора была посвящена особенностям такого решения, как FortiClient ZTNA.

О предложениях IBM, ориентированных на кибербезопасность, гостям конференции рассказал старший менеджер по продажам IBM Automation в регионе Центральной Азии и Кавказа Алексей Прасолов. Выступавший подчеркнул преимущества решения IBM Guardium для контроля и защиты данных в базах данных, файлах, облачных средах, хранилищах больших данных и контейнерах, а также рассказал о таком инструменте, как IBM QRadar, который в режиме реального времени предлагает мониторинг и анализ событий, связанных с безопасностью, а также отслеживание и регистрацию данных безопасности для целей соответствия или аудита. Кроме того, участники конференции узнали о возможностях пакета IBM Cloud Pak for Security, который предлагает расширенную и аналитику на базе ИИ и интегрируется не только с решениями IBM, но и со сторонними продуктами в сфере безопасности, идентификации и аналитики. «Компании должны отдавать приоритет многоуровневой защите для обеспечения безопасности своих систем, особенно по мере того, как угрозы становятся все более изощренными», — отметил А.Прасолов. Техническая сессия IBM включала демонстрацию работы антифрод-решения компании в режиме реального времени.

Выступления партнеров продолжилось панельной дискуссией на тему «Проблемы кибербезопасности в Азербайджане», модератором которой выступила менеджер по развитию бизнеса в сфере кибербезопасности компании Proxima Cyber Security Наргиз Вердиева. Участниками дискуссии стали начальник Управления информации и кибербезопасности Министерства внутренних дел Хикмет Мамедов, начальник Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Мурад Балаев, сотрудник Службы государственной безопасности Искандер Гасанов, заместитель начальника Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Эльвин Шахвердиев и исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Рауф Джаббаров. В рамках дискуссии обсуждались современные киберриски и способы обеспечения безопасности критически важных инфраструктур нашей страны.

Стратегический инвестор Mirket Тайфун Эр (Tayfun Er) представил презентацию, посвященную решениям компании в области многофакторной аутентификации. Разработка вендора предоставляет пользователям дополнительные средства аутентификации при доступе к учетным записям или приложениям, например, сканированием отпечатков пальцев или вводом кода, полученного на смартфон. Таким образом, повышается безопасность пользователей и обеспечивается дополнительная защита от несанкционированного доступа.

Компрометация учетных данных — главная причина современных киберинцидентов. Но защищать нужно не только пароли. Важно управлять всем жизненным циклом личности: от создания учетной записи до ее деактивации. Именно поэтому Netwrix сосредоточена на создании баланса между идентификацией и данными, отметил в своем выступлении руководитель отдела информационной безопасности в регионе EMEA, вице-президент по исследованиям в области безопасности компании Дирк Шрейдер (Dirk Shrader). Такие решения Netwrix, как Auditor, Password Policy Enforcer, Change Tracker и Data Classification, совместно с технологиями IAM, PAM и Zero Trust формируют единый контур безопасности.

Летом 2025 года компания Nothreat и Proxima Tech Solutions объявили о стратегическом партнерстве. Компания предлагает такой продукт, как Nothreat CyberEcho, с помощью которого создаются адаптивные ловушки, чтобы отвлекать злоумышленников от реальных систем, выявлять вредоносную активность на ранних этапах и изолировать угрозы до того, как они смогут нанести ущерб. А решение Nothreat ThreatShield позволяет динамически формировать списки угроз, предоставляя их в межсетевой экран клиента в реальном времени как управляемый через SOC сервис, обеспечивая защиту корпоративного уровня. В своей презентации региональный директор Nothreat Гаджи Гаджиев также отметил, что технологии компании были интегрированы в SOC Proxima.

Презентация консультанта по решениям Palo Alto Networks Хасана Шукюрова была посвящена будущему кибербезопасности и переходу к автономным системам защиты. В условиях растущей сложности инфраструктуры и дефицита специалистов компания продвигает стратегию autonomous-first, где ключевые элементы безопасности работают с минимальным ручным вмешательством. Основной акцент был сделан на платформе XSIAM, которая объединяет данные, детекцию, расследование и реагирование в единую автономную систему, ускоряя работу SOC и снижая операционные риски. Важной частью выступления стало представление AgentX — нового AI-подхода, самостоятельно анализирующего контекст и выполняющего действия, обеспечивая полностью адаптивную автоматизацию. Также были отмечены автономные NGFW, облачные сервисы, SASE-платформа и AI-движки для превентивной защиты. Такой подход делает безопасность быстрее, точнее и масштабируемее, повышая устойчивость организаций к современным угрозам.

Презентации вендоров продолжились выступлением территориального менеджера Tenable Сеифа Хмиди (Seif Hmidi). Компания является лидирующим разработчиком решений для мониторинга информационной безопасности корпоративных сетей. Продукты Tenable используют частные и государственные организации во всем мире и являются лидерами различных рейтингов, таких как Gartner Exposure Assessment Platforms, IDC MarketScape и др. Tenable Security Center и другие решения активно используются и на азербайджанском рынке. Компания предоставляет заказчикам рискориентированный подход к кибербезопасности на основе управления уязвимостями и использует пассивное сканирование для защиты корпоративной инфраструктуры.

Официальная часть мероприятия завершилась презентацией Эмирхана Ашчы, директора по продажам Trend Micro в регионах Средиземного моря и СНГ. Он отметил, что компания представлена в Азербайджане полным портфелем своих продуктов и решений, включая платформу Trend Micro Vision One, XDR, CREM, NDR и защиту для электронной почты и средств совместной работы, которые отвечают любым потребностям пользователей. «Наша цель — защищать цифровые активы организаций от любых видов киберугроз, и мы рады предложить заказчикам в Азербайджане комплексные решения в таких областях, как передовое обнаружение угроз, сквозной мониторинг, автоматизация и облачная безопасность», — подчеркнул Э.Ашчы.

Следует отметить, что немалую роль в подготовке и проведении мероприятия сыграли дистрибьюторы, с которыми компания Proxima Cyber Security тесно работает на рынке Азербайджана. В их число входят компании BAKOTECH, Elcore, Gulfstream Distribution, Softprom и Techpro DC.

Все презентации и технические сессии Proxima Cyber Day сопровождались активными дискуссиями, которые помогли раскрыть истинную ценность и нюансы практического применения представленных решений и продуктов в сфере кибербезопасности. Кроме того, был проведен специальный конкурс среди участников, четыре победителя которого стали обладателями комплекта формы ФК «Карабах», лично подписанных защитниками команды Кевином Мединой (Kevin Medina) и Бахлулом Мустафазаде.

А завершилось мероприятие торжественным гала-ужином, сопровождавшимся развлекательной программой, что позволило гостям продолжить общение в неформальной обстановке, наладить деловые связи и ближе познакомиться с представителями вендоров.