Будущее хранения данных

Цифровая экономика положила начало эре беспрецедентного роста объема данных, важность хранения которых невозможно переоценить. По данным IDC, сегодня миру необходимо хранить колоссальные 175 зеттабайт (ZB) данных, что эквивалентно 175 млрд. терабайт (TB) или умопомрачительным 175 млн. петабайт (PB), или 1,5916157281026×10+14 тебибайт (TiB). Чтобы понять масштаб этого ошеломляющего объема данных, представьте, что один PB может вместить около 13,3 лет HD-видео, а один ZB — около 36 млн. лет HD-видео.

Сегодня существуют различные традиционные подходы к решению этой проблемы. Ленточные накопители потребляют минимальное количество энергии, но доступ к данным медленный, а их сохранение дорогостоящее. SSD-накопители и HDD являются привлекательной альтернативой благодаря низкой задержке доступа, что позволяет быстро извлекать необходимые данные из хранилища. Но поскольку оба этих носителя имеют ограниченный срок службы, они требуют периодической передачи данных на новые носители. Этот повторяющийся процесс миграции данных значительно увеличивает количество отходов, поскольку как жесткие диски, так и ленты обычно уничтожаются после использования. Также они требуют постоянного питания для поддержания функций хранения и извлечения данных, а на фоне существенного роста цен на память компании экстренно ищут альтернативные способы хранения данных. Значительная часть современных архивных данных хранится в огромных центрах обработки данных, переполненных ими. Это не только занимает много физического пространства, но и приводит к огромным выбросам парниковых газов.

Поскольку спрос на хранение данных продолжает расти, поиск эффективных, безопасных и экономически выгодных решений становится как никогда важным. К счастью, новые технологии и тенденции в области хранения данных обещают удовлетворить этот спрос. Сегодня мы рассмотрим новейшие и наиболее перспективные технологии хранения данных и изучим, как они могут сформировать будущее хранения информации.

Облачное хранение

Облачное хранение произвело революцию в способе хранения и доступа к информации. Оно позволяет предприятиям и частным лицам хранить свои данные на удаленных серверах, доступных из любой точки мира с подключением к интернету. Благодаря развитию облачных вычислений облачное хранение информации стало более безопасным, масштабируемым и доступным. Эта технология обеспечила эффективное и безопасное управление знаниями, что стало переломным моментом для цифровой экономики. Прогнозируется, что виртуальное хранение станет более популярным, особенно с ростом объемов Big Data и распространением IoT-устройств. Благодаря облачному хранению информации предприятия и частные лица могут пользоваться масштабируемыми и надежными цифровыми архивами, способными хранить огромные объемы данных.

Будущее облачного управления базами данных также, как ожидается, будет более безопасным благодаря использованию надежных механизмов шифрования и защиты информации. Эти меры обеспечат защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и киберугроз, повышая доверие к облачным хранилищам информации. Еще одним важным шагом в развитии облачных хранилищ является их растущая доступность. По мере того, как облачные сервисы становятся более экономичными, предприятия и частные лица смогут управлять своей информацией с меньшими затратами.

Сжатие данных на SSD

Сжатие данных на SSD-накопителях может значительно уменьшить объем памяти, необходимой для хранения данных. Сжатие и дедупликация работают вместе, чтобы максимизировать эффективность управления информацией, позволяя хранить больше данных в том же объеме пространства. Сжатие включает в себя анализ информации и выявление закономерностей, которые можно заменить меньшими представлениями этих закономерностей. Дедупликация, с другой стороны, заключается в выявлении и устранении дублирующейся информации из архивной системы. Этот метод гарантирует, что данные не будут дублироваться без необходимости, что может значительно сэкономить место для хранения файлов.

При совместном применении эти методы могут помочь сократить объем памяти, необходимой для хранения данных на SSD-накопителях, до 90%! Этот революционный подход к хранению информации имеет значительные последствия для организаций, особенно для тех, у кого большие потребности в управлении информацией.

Безопасность данных

Технология шифрования стала неотъемлемой частью безопасности данных в последние годы. Это процесс, преобразующий данные в нечитаемый формат, который можно расшифровать только с помощью правильного ключа. В условиях постоянно растущего объема данных, хранящихся и передаваемых электронным способом, шифрование стало важнейшим инструментом защиты данных от несанкционированного доступа. Однако шифрование — не единственная тенденция в области безопасности хранения данных. Технология блокчейн — еще один перспективный подход. Это безопасный, прозрачный и децентрализованный реестр, который может хранить и проверять данные. Используя блокчейн, компании могут создавать защищенные от несанкционированного доступа и неизменяемые записи своих транзакций, снижая риск мошенничества, утечек данных и других угроз безопасности.

Искусственный интеллект и машинное обучение также обладают огромным потенциалом для обнаружения и предотвращения киберугроз. Эти технологии могут анализировать огромные объемы данных в режиме реального времени, обнаруживая аномалии, которые могут указывать на потенциальное нарушение периметра безопасности. Кроме того, эти технологии могут использоваться для автоматизации обнаружения угроз и реагирования на них, сокращая время, необходимое для выявления и устранения угроз безопасности. В будущем ожидается, что технологии шифрования станут более совершенными и надежными, что еще больше усложнит задачу киберпреступникам по взлому системы безопасности данных.

Искусственный интеллект и машинное обучение

В сфере хранения данных искусственный интеллект и машинное обучение революционизируют способы обработки, защиты и восстановления информации. Эти технологии интегрируются в системы управления хранилищем данных для создания интеллектуальных архивных систем, способных автоматизировать задачи и оптимизировать размещение данных. Что касается повышения уровня кибербезопасности в системах хранения данных, нейронные сети также могут помочь в выявлении конфиденциальных входных данных, их классификации на основе уровня конфиденциальности и применении соответствующих мер безопасности для их защиты.

Восстановление данных — еще одна область, в которой искусственный интеллект и машинное обучение трансформируют хранение данных. Возможность быстрого и точного извлечения нужных данных может существенно изменить работу организации. Использование интеллектуальных машин и глубокого обучения позволяет сократить время и усилия, необходимые для восстановления данных в случае сбоя системы.

Кроме того, искусственный интеллект и машинное обучение снижают стоимость управления информацией за счет оптимизации размещения материалов и автоматизации задач. Это повышение эффективности приводит к сокращению необходимого объема хранилища, что, в свою очередь, снижает затраты на хранение и управление информацией.

Объектное хранилище

Объектное хранилище — еще один революционный подход к хранению данных, который предоставляет инновационный способ обработки огромных объемов неструктурированных данных с высокой степенью масштабируемости и экономичности. В отличие от традиционных файловых и блочных систем хранения, объектное хранилище работает путем разбивки данных на отдельные объекты и хранения каждого объекта с его уникальным идентификатором. Это обеспечивает быстрый и эффективный доступ и извлечение информации. Кроме того, объектное хранилище позволяет беспрепятственно обмениваться данными в разных локациях и на разных платформах, что делает его отличным вариантом для предприятий с распределенными командами или партнерами.

С развитием Big Data и IoT произойдет колоссальный рост объема неструктурированной информации, которую необходимо хранить и анализировать. Поскольку предприятия продолжают генерировать все больше и больше данных, им требуются масштабируемые, экономичные и эффективные способы хранения и управления этими данными. Объектное хранилище позволяет хранить огромные объемы знаний, что делает его идеальным решением для современной обработки данных.

Хранение данных в ДНК

Хранение информации в ДНК — это весьма интересная область исследований, которая включает кодирование цифровой информации в молекулы ДНК для целей сохранения. Эта технология потенциально позволяет хранить огромные объемы данных в компактной и устойчивой форме, с периодом хранения в тысячи лет. Одной из наиболее замечательных особенностей хранения информации в ДНК является ее огромная емкость. Всего один грамм ДНК может вместить до 215 PB информации, что эквивалентно колоссальным 215 млн. GB. При такой огромной емкости хранения весь цифровой контент мира мог бы поместиться всего в несколько килограммов ДНК.

Долговечность архивов данных в ДНК — еще одно важное преимущество, поскольку они устойчивы к деградации с течением времени и могут выдерживать физические повреждения. Молекулы ДНК могут сохраняться в течение тысяч лет при надлежащем хранении, что делает их идеальным решением для долговременного хранения важных знаний, таких как научные исследования или культурное наследие.

Хотя хранилища информации в ДНК все еще находятся на начальной стадии развития, исследователи добиваются значительных успехов в этой области. Ряд учреждений и компаний изучают потенциал этой технологии и ищут способы сделать ее более доступной и недорогой. В будущем можно ожидать, что хранение данных в ДНК станет более жизнеспособным вариантом для различных приложений, включая облачный интеллект и высокопроизводительные системы.

Идея хранения цифровой информации на синтетических нитях ДНК появилась в 60-х годах прошлого века, вдохновленная тем фактом, что ДНК сама по себе является системой хранения. Она состоит из химических строительных блоков, называемых нуклеотидами, каждый из которых состоит из сахарной группы, фосфатной группы и одного из четырех азотистых оснований. Каждое из этих азотистых оснований обозначается буквами: A (аденин), T (тимин), G (гуанин) и C (цитозин). Именно порядок и последовательность этих азотистых оснований определяют биологические сообщения в любой нити ДНК.

Цифровая информация существует в виде двоичного кода, а хранение в ДНК работает путем преобразования его нулей и единиц в последовательности из этих четырех букв. Например, 00 может равняться A, а 10 — G. Затем можно создать синтетическую ДНК, содержащую эту последовательность. Эту ДНК можно хранить и на более позднем этапе декодировать в текст или, например, в видео. Кроме того, для хранения десятков ZB данных потребовались бы миллиарды ленточных накопителей — самых плотных коммерческих носителей информации на сегодняшний день, в то время как при хранении этого объема в синтетической ДНК потребовалось бы место размером с небольшой холодильник.

Исследования этой идеи в последние годы резко активизировались. Различные компании разрабатывают эту технологию, некоторые работают над синтезом или чтением ДНК, другие — над преобразованием двоичного кода в алфавит ДНК. В 2020 году Microsoft стала одним из соучредителей Альянса хранения данных на основе ДНК (DNA Data Storage Alliance), объединившего 41 организацию с целью реализовать потенциал хранения данных на основе ДНК и рекомендовать создание спецификаций и стандартов для обеспечения совместимости. И уже есть подтверждения этой концепции. Ученые уже закодировали книги в ДНК, а недавно один стартап выпустил устройство размером с кредитную карту, способное хранить один килобайт в форме ДНК.

Для бизнеса потенциальные выгоды значительны. Если объем мирового рынка хранения данных в 2022 году оценивался в 217,02 млрд. долларов, то, согласно прогнозам, он достигнет 777,98 млрд. долларов к 2030 году. Кроме того, ожидается, что развивающийся рынок хранения данных на основе ДНК достигнет 3,34 млрд. долларов к 2030 году.

Безусловно, хранение данных на основе ДНК не заменит традиционные ЦОД, особенно учитывая необходимость быстрой обработки данных. Но в конечном итоге это может позволить хранить архивные данные в более экологичных и компактных дата-центрах, которые производят минимальное количество отходов и выбросов углекислого газа. В этих центрах файлы будут кодироваться и синтезироваться, а затем храниться в капсулах. Для их чтения роботизированная рука будет извлекать капсулу, считывать ее содержимое и помещать ее обратно. Согласитесь, пока это звучит как что-то фантастическое, но прогресс не стоит на месте. Технологии записи данных в синтетическую ДНК совершенствуются довольно быстро, и недавние разработки, такие как разработанный Micrsoft совместно с Вашингтонским университетом наноразмерный модуль записи ДНК, указывают на движение к коммерциализации хранения данных в ДНК.

Но ДНК не является единственной технологией хранения данных, которая может произвести революцию на рынке. Есть еще ряд инноваций, которые устанавливают новые стандарты и меняют наше представление о хранении данных.

Голографическое хранение данных

Одним из самых захватывающих направлений в технологиях хранения данных является голографическое хранение. В отличие от традиционных носителей, которые записывают данные на поверхность диска, голографическое хранение использует лазерные лучи для хранения данных в трех измерениях. В чем потенциал? В значительном увеличении емкости хранения и скорости извлечения данных, на фоне которых сегодняшние SSD-накопители могут выглядеть как дискеты. Представьте себе хранение эквивалента нескольких терабайт данных в устройстве размером с кубик сахара. Это может произвести революцию во всем, от крупных центров обработки данных до персональных устройств, сделав доступ к данным быстрее и эффективнее.

В мире автономных транспортных средств голографическое хранение данных может сыграть ключевую роль. Эти транспортные средства полагаются на непрерывный поток данных от датчиков и камер для принятия решений за доли секунды. Существующие решения для хранения данных могут испытывать проблемы с объемом и скоростью, необходимыми для обработки данных высокой четкости в режиме реального времени. Голографическое хранение может обеспечить необходимую емкость и скорость, позволяя транспортным средствам мгновенно получать доступ к необходимой информации и обрабатывать ее для безопасной и эффективной навигации. Это может повысить производительность беспилотных автомобилей, сделав их более безопасными и надежными.

В следующем году исполнится 10 лет, как компания Microsoft объявила о разработке технологии Project Silica для записи информации в толще стекла для длительного хранения. Проект предусматривал пассивную и устойчивую к внешней среде систему архивирования информации не менее 10000 лет. Ранее компания говорила о записи данных на относительно дорогом кварцевом стекле, но теперь данные можно записать на термостойком боросиликатном стекле. Помимо перехода на носители из боросиликатного стекла, исследователи Microsoft Research улучшили технологию Silica еще по ряду направлений, потенциально делая ее дешевле и доступнее. И хотя для записи данных в толще стекла продолжает использоваться очень дорогой фемтосекундный лазер, количество импульсов света для записи каждого вокселя — пространственного «бита» данных — резко сократилось.

На сегодняшний день емкость стеклянного носителя размерами 120х120х2 мм достигает 4,8 ТB на кварцевом стекле (плотность 1,59 Гбит/мм3, 301 слой) и около 2 TB на боросиликатном стекле (258 слоев). Скорость записи выросла, хотя пока уступает современным накопителям, зато долговечность подтверждена ускоренными тестами старения. В кварце скорость записи достигает 25,6 Мбит/с, а в стекле — 65,9 Мбит/с. Компания продолжит совершенствовать технологию, намереваясь, как минимум, начать с ее внедрения для хранения данных в облаках.

5D оптическое хранение данных

Это пятимерный метод записи, использующий наноструктурированное стекло для постоянного хранения до 360 TB данных. Данные записываются фемтосекундным лазером, который излучает короткие и мощные импульсы света. Этот метод способен хранить огромные объемы данных и невероятно долговечен, выдерживая температуру до 10000С и имея срок службы около 13,8 млрд. лет при комнатной температуре. Это как превратить ваши данные в капсулу времени, невосприимчивую к воздействию времени и окружающей среды.

Технология может стать особенно революционной для сохранения исторических архивов или защиты мирового наследия. Она позволит кодировать огромные объемы исторических данных, произведений искусства и документов в формате, который выдержит стихийные бедствия, войны или другие катастрофы, обеспечивая сохранение истории человечества для будущих цивилизаций.

Хранение данных на атомном уровне

Исследователи уже продемонстрировали возможность хранения данных всего лишь в нескольких атомах. Этот метод потенциально может привести к созданию устройств хранения данных с емкостью в 1000 раз большей, чем у лучших современных HDD, при этом потребляя существенно меньше энергии. Такой уровень миниатюризации и эффективности имеет решающее значение для будущего мобильных устройств, так как может значительно увеличить время их автономной работы, а также расширить возможности смартфонов и других портативных гаджетов.

Представьте себе крошечные датчики, способные собирать и передавать данные на огромные территории. Эти устройства могли бы отслеживать состояние окружающей среды, состояние инфраструктуры или даже транспортные потоки в режиме реального времени. Благодаря хранению данных на атомном уровне, эти миниатюрные датчики могли бы записывать огромные объемы данных в течение длительных периодов времени, что делает их мощными инструментами для всего — от городского планирования до охраны окружающей среды.

Квантовое хранение данных

Последним в нашем списке, но, безусловно, не менее важным, является квантовое хранение данных. Эта футуристическая технология использует принципы квантовой механики для хранения данных в квантовых битах (кубитах). Квантовое хранение может экспоненциально увеличить скорость и емкость хранения по сравнению с тем, чего могут достичь существующие технологии. Более того, оно открывает возможность высокозащищенной связи благодаря природе квантовой запутанности, при которой состояние одного квантового бита мгновенно влияет на другой, независимо от расстояния между ними.

В мире, все больше обеспокоенном кибербезопасностью, квантовое хранение данных может стать основой нового типа интернета — квантового интернета. Это обеспечит чрезвычайно защищенную связь, идеально подходящую для правительств, финансовых учреждений и других организаций, работающих с конфиденциальной информацией, гарантируя, что утечки данных останутся в прошлом.

Память на основе однослойного флюорографена

Недавно исследователи предложили новую концепцию хранения данных на основе однослойного флюорографена. Идея заключается в том, что отдельные атомы фтора в структуре материала могут находиться в двух устойчивых ориентациях относительно углеродного каркаса. Эти два состояния предлагается использовать как бинарные «0» и «1». По расчетам авторов, переключение между состояниями требует энергии около 4,6-4,8 эВ, чего достаточно, чтобы при комнатной температуре исключить самопроизвольные ошибки.

Главный практический вывод работы — потенциально экстремально высокая плотность хранения. По оценке исследователей, на одну плоскую структуру площадью 1 см2 можно записать до 447 ТB данных при практически нулевых энергозатратах на хранение информации. В объемных вариантах «наноленты» плотность может достигать 0,4-9 ZB на 1 см3. Кроме того, предлагается многоуровневая схема записи и считывания: от базовой проверки с помощью сканирующего зонда, которую уже можно реализовать на существующем оборудовании, до более быстрых массивов ближнего инфракрасного диапазона. В наиболее продвинутой конфигурации авторы ожидают пропускную способность на уровне 25 PB/с. Пока речь идет не о готовом продукте, а о теоретической модели, которая еще требует экспериментального подтверждения и проверки технологической реализуемости.

***

Достижения в технологиях хранения данных значительно улучшают существующие решения и прокладывают путь к совершенно новым моделям сбора, хранения и доступа к информации. От голографических дисков до синтетических нитей ДНК — будущее хранения данных выглядит разнообразным и динамичным. По мере того, как продолжают расширяться границы возможного, эти технологии будут играть решающую роль в формировании мира, где данные доступны повсеместно, безопасны и стабильны, что позволит будущим поколениям внедрять новые инновации.