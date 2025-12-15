Представлены смартфоны Vivo S50 и S50 Pro mini

В Китае состоялась премьера линейки смартфонов Vivo S50, в которую вошли две модели: базовая S50 и S50 Pro mini. Учитывая отличные показатели продаж предыдущих S30, компания Vivo не стала вносить особые изменения в начинке, а сосредоточилась на улучшении дизайна смартфонов.

Базовый Vivo S50 оснащен плоским 10-битным 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750 х 1260 пикселей, частотой обновления 120 Hz, ШИМ-регулировкой 4320 Hz, пиковой яркостью 5000 нит, поддержкой HDR10+ и 100% DCI-P3. Под экраном расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев второго поколения.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 3, который работает в связке с 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителями UFS 4.1 емкостью до 512 Gb. Основная камера тройная, в нее входят главный датчик на 50 Мп (Sony LYT-700V, 1/1.56″, f/1.88, OIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (OV08D10, 1/4″, f/2.2) и перископ (W-типа) на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1,95″, f/2.65, оптический зум 3х, OIS). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0). Аккумулятор емкостью 6500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Габариты и вес: 157,52 x 74,33 x 7,49 мм, 197 гр.

Более продвинутый Vivo S50 Pro mini оборудован 10-битным 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2640 х 1216 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, ШИМ-регулировкой 4320 Hz, пиковой яркостью 4500 нит, поддержкой HDR10+ и 100% DCI-P3. Ультразвуковой сканер отпечатков второго поколения встроен в экран.

Смартфон работает на базе свежего 3-нм процессора Snapdragon 8 Gen 5. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители UFS 4.1 емкостью до 512 Gb. Набор камер идентичен базовой модели с единственным отличием –используется сенсор Sony IMX921 вместо Sony LYT-700V. Аккумулятор также имеет емкость 6500 мАч, поддерживаются быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 40 Вт. Габариты и вес: 150,83 x 71,76 x 7,99 мм, 192 гр.

Оба смартфона также получили поддержку 5G, Wi-Fi 6 (старшая модель Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4, GPS, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-C, ИК-пульт, стереодинамики и защиту корпуса IP68/69. Устройства работают на базе Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Цены на Vivo S50 в Китае: 12/256 Gb — $425, 12/512 Gb — $468, 16/256 Gb — $480, 16/512 Gb — $510. Vivo S50 Pro mini: 12/256 Gb — $525, 12/512 Gb — $565, 16/512 Gb — $609. Палитра расцветок S50 включает белый, черный, голубой и розовый варианты, а у S50 Pro mini тот же набор, но уже без голубого. Продажи новинок в Китае стартуют 19 декабря, сроки глобального релиза пока неизвестны.