Commvault: Единая облачная платформа для защиты, управления и восстановления всех ваших данных, где бы они ни находились

На фоне стремительной цифровой трансформации, превращающей регион в «горячую точку» для сложных киберугроз, в этом году Commvault фокусируется на Cleanroom Recovery и передовых механизмах киберустойчивости, обеспечивающих непрерывность бизнес-процессов, быстрое восстановление и уверенную операционную деятельность даже в период осуществления атаки. Commvault практически демонстрирует свои технологии, например, решение Cloud Rewind, предназначенное для ускоренного восстановления и обеспечения непрерывности сервисов.

От Cleanroom Recovery и Air Gap Protect до управляемого искусственным интеллектом выявления угроз и политики Zero Trust — Commvault демонстрирует простой, но критически важный тезис: в условиях повышенного уровня цифровых рисков, скорость восстановления и целостность данных столь же значимы, как и предотвращение инцидентов.

Cleanroom Recovery совместно с Air Gap Protect представляют собой полностью изолированную среду восстановления «по требованию» для безопасного тестирования и последующего анализа. В области защиты идентичностей компания предлагает возможности Active Directory Recovery с восстановлением Forest-level (функциональный уровень леса Active Directory), что критично для сохранения контролей доступа. А интеграция с Clumio для S3 обеспечивает масштабируемую киберустойчивость в AWS, включая защиту больших Data Lake, приложений и баз данных с использованием автоматизированной безопасности и ускоренного восстановления.

Все эти технологии поддерживают концепцию Minimum Viable Company (MVC) — подход, который позволяет организациям в нашем регионе определять и, в первую очередь, восстанавливать критически важные IТ-системы для быстрого запуска операций. Это достигается за счет ИИ-детекции угроз, неизменяемых (Immutable) резервных копий и контроля Zero Trust. Commvault помогает проводить hands-on-demo, стратегические сессии и совместное планирование, позволяя партнерам усиливать свои сервисы, дифференцировать предложения и приносить большую долгосрочную ценность общим заказчикам в условиях эволюционирующего ландшафта угроз.

Прогнозы роста рынка решений по кибербезопасности в текущем году

Ландшафт киберугроз в нашем регионе резко изменился за последний год. Компании продолжают проводить активную цифровизацию, но в прошлом году дополнительные риски появились из-за новых технологий, при этом классические модели «Ransomware-as-a-Service» сохраняют актуальность на фоне экономического роста стран региона.

2024 и 2025 годы запомнились заметным ростом инцидентов, при этом основными целями становятся государственный сектор и энергетика. Поэтому и традиционные угрозы, и новые технологии останутся значимыми векторами атак, вынуждая организации переходить к многоэшелонированной защите и стратегиям кибервосстановления.

Именно поэтому защита данных стала приоритетом №1 для многих бизнес-лидеров на еще активно развивающихся рынках. 40% назвали угрозу потери данных главным риском в 2025 году. И здесь облачные инновации Commvault — Cleanroom Recovery, Clumio Backtrack и Cloud Rewind могут стать трансформирующими решениями. Они позволяют не только быстро восстанавливать данные и инфраструктуру, но и регулярно тестировать планы восстановления.

Существенный рост атак программ-вымогателей (Ransomware)

Ransomware стремительно эскалирует и превращается в серьезную угрозу для непрерывности бизнеса, критической инфраструктуры и доверия общества. С 2020 по 2024 годы средние суммы выкупа выросли с 700 тысяч долларов до 8-9 млн. долларов. Например, в одном из случаев финансовая организация на Ближнем Востоке была парализована на 11 дней, при этом доступ клиентов был заблокирован, а восстановление растянулось на недели даже после уплаты многомиллионного выкупа.

Финансовый сектор — один из самых атакуемых. Так, например, более 21% всех киберинцидентов в ОАЭ приходится именно на него. Глобально же в I квартале 2025 года наиболее атакуемым сектором стало здравоохранение — 26% всех случаев. Чтобы противостоять этой угрозе, организациям необходимы проактивные патчи, неизменные бэкапы и регулярное тестирование сценариев кибервосстановления.

Как обеспечить киберустойчивость и обезопасить себя от вымогательства?

Истинная киберустойчивость начинается с осознания, что нет полностью неуязвимых систем. Критично — уметь поддерживать работу ключевых сервисов во время инцидента и быстро восстанавливать их после. Это концепция Minimum Viability: определение критичных систем, сервисов идентификации, сетей и команд, необходимых для базового функционирования бизнеса, и их приоритетное восстановление.

Например, в 2025 году 40% лидеров на Ближнем Востоке назвали защиту данных ключевым риском, а это значительно выше мирового уровня. Глобальный рынок решений по защите от Ransomware, оцененный почти в 30 млрд. долларов, удвоится к 2029 году. Это показатель того, как быстро компании и правительства наращивают защиту.

Малый бизнес остается наиболее уязвимым. Почти 80% таких компаний стали жертвами Ransomware в 2025 году. На этом фоне многие руководители все еще рассматривают выплату выкупа как «крайний выход». Исследование Commvault в Великобритании, проведенное в 2025 году, показало, что почти все поддерживают запрет на частные выплаты, но 75% руководителей все равно заплатили бы, чтобы спасти компанию. Это подчеркивает важность готовности и планирования восстановления. Компании, которые инвестируют в киберустойчивость, гораздо реже сталкиваются с ситуацией «заплатить или остановить бизнес».

Как компаниям быть прозрачными с клиентами без законов о раскрытии инцидентов?

Прозрачность — это, прежде всего, доверие. Даже без обязательных норм организации, которые открыто требуют взаимодействия с клиентами, партнерами и регуляторами, прозрачность создаёт более сильные отношения, особенно в кризис. Киберустойчивость невозможна без подготовки: инцидент не должен быть первым случаем совместной работы IТ, отдела безопасности, юридического отдела и руководства организации.

По оценке CrowdStrike, окно до эксфильтрации или уничтожения данных — 84 минуты. Необходимы заранее отрепетированные планы, включая Asset-mapping, регулярные учения и четкие процедуры остановки сервисов. Первый шаг — быстрое сдерживание атаки, затем — защита систем, входящих в MVC. Далее — оценка ущерба, определение объема утечки и регуляторных обязательств. И в финале — задействование изолированной Cleanroom-среды, включая проверку целостности резервных данных для восстановления операционной деятельности организации.

На всех этапах критична структурированная и своевременная коммуникация. В регионе, где 73% руководителей считают доверие клиентов главным драйвером инвестиций в информационную безопасность, открытость — не только хорошая практика, но и конкурентное преимущество!

Для акцентирования внимания на новом уровне киберустойчивости Commvault использует свои регулярные мероприятия SHIFT, последнее из которых прошло в ноябре в Нью Йорке. На этих встречах эксперты компании демонстрируют ключевые возможности нового решения, делятся практическими сценариями внедрения и обсуждают современные угрозы, с которыми сталкиваются организации по всему миру. Участники получают возможность напрямую пообщаться со специалистами по безопасности, задать вопросы и увидеть, как работает технология в реальных условиях. Запись данного мероприятия, прошедшего 19 ноября, можно посмотреть по этой ссылке.

Хотим отметить, что в феврале 2026 года в Азербайджане также пройдет совместное мероприятие Commvault при поддержке партнеров в лице компаний FORTIS и FOMİNOV CONSULTİNG, где Commvault представит последние новшества в области киберзащиты и восстановления данных. Более того, участникам мероприятия будет предложено самим протестировать возможности решения на примере целенаправленной атаки и реального удаления критически важных данных с различных массивов. А после стать свидетелями восстановления удаленных данных в режиме реального времени экспертами партнера путем использования различных сценариев.

Зарегистрироваться, чтобы первыми узнать о возможностях решения и обсудить актуальные вызовы информационной безопасности вместе с ведущими экспертами отрасли, можно по ссылке: www.fcc.az/commvault-2026.

Компания Fominov Consulting —

бизнес-партнер Commvault в Азербайджане.

[email protected] | https://www.fcc.az

Tel: +99410 256 74 70