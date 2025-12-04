Google назвал самые популярные запросы 2025 года

Компания Google поделилась итогами уходящего 2025 года и рассказала о самых популярных запросах пользователей, разбив их на несколько тематических категорий. Есть глобальная статистика, так и региональная.

По поисковым запросам по миру лидером стал ИИ-помощник Google Gemini. Он обогнал даже спортивные и политические события, подтвердив глобальный интерес к искусственному интеллекту. В топ-10 оказался и другой ИИ: DeepSeek занял седьмую строчку.

На втором месте среди трендов идет запрос «Индия против Англии». Речь идет о серии матчей по крикету между сборными двух стран. На третью строчку попало имя американского политика Чарли Кирка, которого застрелили 10 сентября во время публичного мероприятия.

Самые популярные тренды по количеству запросов:

Gemini India vs England Charlie Kirk Club World Cup India vs Australia

С подробной статистикой поиска в 2025 году по различным категориям можно ознакомиться на официальном сайте Google.