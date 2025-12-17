OnePlus Pad Go 2 – доступный планшет для учебы и отдыха

Помимо смартфона OnePlus 15R на глобальном рынке был представлен новый среднебюджетный планшет OnePlus Pad Go 2. Это доступная модель, которая позиционируется в качестве наследника оригинального OnePlus Pad Go.

OnePlus Pad Go 2 ориентирован прежде всего на студентов, а также на тех, кому нужен универсальный гаджет для учебы и работы. Планшет получил 12,1-дюймовый LCD-экран с разрешением 2800 × 1980 пикселей (284 ppi), частотой обновления до 120 Hz и максимальной яркостью 900 нит. Заявлен 98% охват DCI-P3 и поддержка Dolby Vision. Панель имеет соотношение сторон 7:5 — формат, который удобнее для чтения документов и работы с текстом, чем привычные 16:10. Впервые для линейки Pad Go появилась поддержка стилуса OnePlus Pad Go 2 Stylo с расширенными функциями рукописного ввода (продается отдельно).

За производительность отвечает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultra, за графику отвечает ускоритель Mali-G615MC2. Предусмотрено 8 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители UFS 3.1 емкостью 128 или 256 Gb.

Аккумулятора на 10 050 мА·ч хватит на 15 часов просмотра видео, 53 часа музыки или 60 дней в режиме ожидания, поддерживается зарядка SUPERVOOC мощностью 33 Вт. Также планшет получил поддержку 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, порт USB-C 2.0, стереосистему из четырех динамиков с Dolby Atmos, основную и фронтальную камеры по 8 Мп и лоток для nanoSIM-карты (опционально). Заявлена умная связка со смартфонами OnePlus: планшет может автоматически подключаться к мобильному интернету, расходуя на 30% меньше энергии, чем при обычной раздаче. Габариты и вес: 266,01 x 192,77 x 6,83 мм, 597 гр. Используется Android 16 с оболочкой OxygenOS 16.

Планшет получил несколько ИИ-инструментов, направленных на повышение продуктивности – расшифровка записи голоса с диктофона и создание сводки написанного. Заявлена многозадачность: функция Open Canvas позволяет открывать два приложения одновременно, а третье добавить в виде плавающего окошка.

OnePlus Pad Go 2 будет доступен в лавандовом и черном цветах по цене от $399.