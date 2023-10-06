Представлен недорогой планшет OnePlus Pad Go с аккумулятором 8000 мАч

Компания OnePlus представила в Индии новый планшетный компьютер Pad Go, который представляет собой более доступный вариант OnePlus Pad. Дизайн новинки не изменился, но начинка урезана.

OnePlus Pad Go оснащен LCD-дисплеем с диагональю 11,35 дюйма, разрешением 2,4К (2408х1720 пикселей), с соотношением сторон 7:5, кадровой частотой 90 Hz, пиковой яркостью до 400 нит и возможностью отображения 96% палитры NTSC. Частота дискретизации сенсорного слоя — 180 Hz. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+. Соотношение рабочей поверхности к корпусу составляет 86,4%.

В основе аппаратной платформы используется MediaTek Helio G99, работающий в паре с 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X. Для хранения данных предусмотрены до 256 Gb памяти UFS 2.2.

Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 33 Вт через USB Type-C. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, опционально LTE, четыре динамика с Dolby Atmos, основная и фронтальная камеры по 8 Мп. Поддерживается запись видео в режиме 1080p/30 кадров в секунду. Задняя камера получила стабилизацию EIS. Благодаря синхронизации со смартфонами OnePlus, можно быстро передавать фотографии и другие файлы между устройствами. Планшет поставляется с предустановленной прошивкой OxygenOS 13.2. Габариты устройства составляют 255,12 х 188,04 х 6,89 мм при весе 532 гр.

OnePlus Pad Go поступит в продажу в Индии 20 октября. Базовая версия на 8/128 Gb с Wi-Fi оценена в $240.Такой же вариант, но с LTE стоит $265, а модификация на 8/256 Gb с LTE будет предложена за $289. О доступности планшета в других регионах пока не сообщается.