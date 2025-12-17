Bakcell поддержал мероприятие «Инновационные решения в сфере инклюзивности»

Инновационный лидер Bakcell организовал мероприятие под названием «Инновационные решения в сфере инклюзивности» в кафе Kaşalata, учреждённом Общественным объединением «Birgə və Sağlam». Основной целью мероприятия стало содействие развитию инклюзивных подходов для людей с нейроразнообразием в условиях цифровизации, а также обсуждение существующих инновационных моделей решений в данной сфере. В мероприятии приняли участие около 40 гостей, включая представителей государственных структур, частных компаний, НПО и СМИ.

В рамках мероприятия состоялись широкие обсуждения, посвящённые последним инновациям, применяемым в построении инклюзивного общества, расширению возможностей занятости и образования в данной сфере, а также внедрению моделей социального предпринимательства. Дискуссию модерировала основатель и председатель Общественного объединения «Birgə və Sağlam» Айтен Эйналова. В числе спикеров были депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде, председатель Правления Государственного агентства занятости Садыг Алиев, директор Департамента финансовых технологий и инноваций Центрального банка Фидан Тофиди, а также директор Bakcell по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Айсель Сулейманова.

«В основе инновационного подхода Bakcell лежит создание современных возможностей для каждого члена общества. Прочное сотрудничество с “Birgə və Sağlam” является наглядным подтверждением нашей постоянной поддержки в направлении формирования инклюзивного общества, и мы намерены расширять подобные инициативы в будущем», — отметила директор Bakcell по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Айсель Сулейманова.

В рамках стратегии поддержки формирования инклюзивного общества Bakcell на постоянной основе реализует проекты, направленные на развитие людей с нейроразнообразием, создание равных возможностей и расширение инклюзивных подходов. Посредством новых технологических и социальных инициатив компания вносит вклад в устойчивое развитие общества.

Общественное объединение «Birgə və Sağlam» поддерживает социальное благополучие людей с нейроразнообразием и их семей, а также реализует проекты, направленные на социальную интеграцию людей с аутизмом, развитие инклюзивного образования и расширение возможностей занятости. Кафе Kaşalata, созданное по инициативе Общественного объединения «Birgə və Sağlam», является важным социальным проектом, поддерживающим трудоустройство молодых людей с нейроразнообразием.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.