Объявлены обладатели премии Fortinet «Партнер года 2025» в Азербайджане

По мере того, как предприятия все больше полагаются на гибридные сети и распределенные рабочие коллективы, построение и поддержание безопасной сети становится все более сложной задачей. Сегодня организациям необходимо защищать постоянно расширяющийся периметр устройств, данных, приложений и местоположений, в то время как киберугрозы становятся все более устойчивыми и изощренными. Для решения этой проблемы многие организации начали внедрять стратегию унифицированных решений, которая обеспечивает бесшовную интеграцию сетевых технологий и безопасности для лучшей защиты своих цифровых сред.

Партнеры Fortinet играют центральную роль в обеспечении этих комплексных подходов к кибербезопасности. Используя решения Fortinet, они помогают предприятиям поддерживать надежные меры безопасности, защищая пользователей, устройства, приложения и границы сети от возникающих угроз. Благодаря глубокой отраслевой экспертизе и приверженности успеху клиентов, партнерское сообщество Fortinet доказало свою неоценимую помощь организациям в решении сложных цифровых задач.

Fortinet регулярно награждает своих партнеров за выдающиеся достижения в продажах средств для обеспечения кибербезопасности, клиентском сервисе и инновациях, отмечая как глобальных, так и региональных лидеров. Партнерские награды присуждаются за высокую динамику роста, экспертизу, и вклад в развитие экосистемы Fortinet, охватывая дистрибьюторов, интеграторов и поставщиков решений. Лауреатами премии «Партнер года 2025» от Fortinet в Азербайджане стали следующие компании: