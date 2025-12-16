Пользователи Windows и Mac больше не могут воспользоваться отдельным приложением Messenger

Компания Meta официально прекратила работу отдельного приложения Messenger для Windows и macOS. Теперь пользователи этих платформ не имеют возможности загружать или использовать приложение на компьютерах. При попытке запуска программы их автоматически перенаправят на сайт Facebook, где можно будет продолжить пользоваться Messenger через браузер.

Доступ к сообщениям, звонкам и всем основным функциям Messenger остается возможным через веб-интерфейс, который обеспечивает полный набор опций для коммуникации.

Чтобы сохранить историю переписки, компания советует включить функцию «защищенного хранилища» (secure storage) и установить PIN-код — это позволит перенести зашифрованные чаты при переходе на веб-интерфейс.

Десктопное приложение было запущено во время пандемии COVID-19. Оно имело ограниченные возможности для видеозвонков и уступало сервисам, ориентированным на бизнес наподобие Zoom, в том числе по количеству участников. Кроме того, платформа не поддерживала совместный доступ к экрану и удобный обмен ссылками.