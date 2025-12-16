Metacritic назвал худшие игры 2025 года

Агрегатор рецензий Metacritic подвел итоги 2025 года — назвал десять худших игр за последние 12 месяцев. Рейтинг был сформирован на основе суммарного бала рецензий журналистов. Учитывались релизы, получившие как минимум четыре обзора от критиков.

Худшей игрой 2025 года стал экшен MindsEye от студии продюсера Лесли Бензиса, прежде работавшего в Rockstar. Игра вышла в июне и получила всего 28 баллов на Metacritic. Критиковали ее за многочисленные баги, плохую производительность, моральное устаревание и общую незавершенность. Второе место занял мобильный тайтл Fire Emblem Shadows от Nintendo с 38 баллами. По сюжету три игрока сражаются с монстрами и гадают, кто же из их небольшой команды на самом деле предатель. Несмотря на то, что у игры интересная задумка, реализация оказалась неудачной: не хватило проработки и увлекательного геймплея. На третьем месте — экшен-адвенчура Blood of Mehran в духе Prince of Persia, которая тоже набрала 38 баллов. Игра попросту слабая, без каких-либо достоинств.

Худшие игры 2025 года по версии Metacritic:

MindsEye — 28 баллов; Fire Emblem Shadows — 38 баллов; Blood of Mehran — 38 баллов; Spy Drops — 39 баллов; Gore Doctor — 40 баллов; Tamagotchi Plaza (Switch 2 Edition) — 43 балла; Ambulance Life: A Paramedic Simulator — 44 балла; QUByte Classics: Glover — 44 балла; Scar-Lead Salvation — 44 балла; Fast & Furious: Arcade Edition — 45 баллов.

Metacritic также назвал худшие фильмы 2025 года. На первом месте — современная экранизация произведения «Война миров» от Amazon с Айс Кьюбом в главной роли. Лента в формате screenlife получила всего шесть баллов на Metacritic.