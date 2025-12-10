iFixit выпустил ИИ-приложение FixBot для помощи ремонта электроники

Специалисты ресурса iFixit выпустили FixBot – мобильное приложение для iOS и Android для помощи в ремонте смартфонов и прочей техники. В приложении собрана большая библиотека руководств по ремонту, есть функция мониторинга состояния аккумулятора на устройстве, а также бот на основе искусственного интеллекта FixBot, который призван помогать пользователям в самостоятельном ремонте электроники. В FixBot можно сохранить свои устройства, чтобы иметь быстрый доступ к инструкциям, кроме того здесь же можно купить необходимые запчасти и инструменты.

«Опишите свою проблему голосом или текстом, и чат-бот сделает то, что делает хороший эксперт: задаст правильные вопросы, сузит круг возможных причин и направит вас к решению проблемы», — говорится в пресс-релизе.

Источниками информации для чат-бота служат имеющиеся у компании руководства по ремонту, кеш PDF-документов и информация с форумов. Для устройств, которые не описаны в библиотеке iFixit, он ищет информацию на сайте производителя и сведения о похожих устройствах.

«В отличие от стандартных инструментов искусственного интеллекта, которые вы пробовали, FixBot действительно знает, о чем говорит. Он черпает ответы из наших 125 000 руководств по ремонту, нашего огромного форума вопросов и ответов и нашей обширной базы PDF-документов. Он знает, как найти идеальный момент затяжки болтов по таблице в руководстве. Он может сообщить вам номер детали, которую вам нужно заказать. Что важно, он намного лучше других систем в плане не выдумывания информации. Он не будет говорить вам перерезать синий провод, если синего провода нет», — рассказал о работе FixBot глава и сооснователь компании Кайл Винс (Kyle Wiens).

Пока что приложение FixBot доступно на iOS и Android бесплатно, но в перспективе голосовое управление и загрузка документов будут работать только при наличии подписки за $4,99 в месяц, а у бесплатного тарифа появятся некоторые ограничения.

На сайте также есть руководства для ремонта бытовой техники, различной электроники, медицинского оборудования и даже транспортных средств.