spot_img
11 декабря, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытия«Архитекторы ИИ» признаны «Человеком года» 2025 по версии журнала Time

«Архитекторы ИИ» признаны «Человеком года» 2025 по версии журнала Time

Time

Американский журнал Time выбрал «Человека года» за 2025 год. Победу в престижной номинации разделили главы ключевых компаний в сфере искусственного интеллекта – «Архитекторы ИИ». Изображение для обложки оформлено в стиле известной фотографии «Обед на небоскребе».

В список «Архитекторов ИИ» вошли:

  • Дженсен Хуанг, Nvidia
  • Сэм Альтман, OpenAI
  • Марк Цукерберг, Meta
  • Илон Маск, X
  • Лиза Су, AMD
  • Демис Хассабис, Google DeepMind
  • Дарио Амодей, Anthropic
  • Фэй-Фэй Ли, ImageNet

Решение редакции Time расходится с предварительными прогнозами. По данным букмекерского агентства Polymarket, наиболее вероятным победителем считался искусственный интеллект (69%).

Номинация «Человек года», присуждаемая с 1927 года, отмечает личность или группу лиц, оказавших наибольшее влияние на события в мире за истекший период, независимо от характера этого влияния.

Предыдущая статья
На Netflix вышел второй сезон аниме-сериала по Tomb Raider
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,839ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»