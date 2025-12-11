«Архитекторы ИИ» признаны «Человеком года» 2025 по версии журнала Time

Американский журнал Time выбрал «Человека года» за 2025 год. Победу в престижной номинации разделили главы ключевых компаний в сфере искусственного интеллекта – «Архитекторы ИИ». Изображение для обложки оформлено в стиле известной фотографии «Обед на небоскребе».
В список «Архитекторов ИИ» вошли:
- Дженсен Хуанг, Nvidia
- Сэм Альтман, OpenAI
- Марк Цукерберг, Meta
- Илон Маск, X
- Лиза Су, AMD
- Демис Хассабис, Google DeepMind
- Дарио Амодей, Anthropic
- Фэй-Фэй Ли, ImageNet
Решение редакции Time расходится с предварительными прогнозами. По данным букмекерского агентства Polymarket, наиболее вероятным победителем считался искусственный интеллект (69%).
Номинация «Человек года», присуждаемая с 1927 года, отмечает личность или группу лиц, оказавших наибольшее влияние на события в мире за истекший период, независимо от характера этого влияния.