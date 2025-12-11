Motorola ilk dəfə kitab formatlı qatlana bilən smartfon buraxa bilər

CES 2026 sərgisindən öncə Motorola media nümayəndələrinə çox qeyri-adi hədiyyə göndərib — və görünür ki, bu hədiyyə təsadüfi deyil. Şirkət indiyə qədər yalnız kompakt Razr qapaqlı modelləri satışa çıxarırdı, amma bu dəfə mesaj daha böyük bir şeyə işarə edir.
Paketin əsas sürprizi taxta menteşəli xüsusi dəftər olub. Üz qabığında isə “Every fold reveals a possibility” — “Hər qatlanma yeni imkan açır” sözləri yazılıb. Bu ifadə jurnalistlərə bir anın içində fikir verdi: Motorola nihayət ilk kitab formatlı qatlanan smartfonun üzərində işləyir.
CES 2026-a cəmi bir ay qalsa da, internetdə Motorola-nın yeni Fold modeli haqqında heç bir sızma, görüntü və ya texniki məlumat yoxdur. Bu da iki variantı mümkün edir: ya şirkət sirri mükəmməl qoruyub, ya da hədiyyə dəftərində gizli mesaj axtarmağa dəymir.
Əgər Motorola doğrudan da Fold-model təqdim etməyə qərar versə, onu çox güclü rəqabət gözləyir — Samsung, Google, HUAWEI, Honor və digər nəhənglər artıq bu bazarda özlərini təsdiqləyiblər.