MONT совместно с «Лабораторией Касперского» провели с партнерами предновогоднее мероприятие

19 декабря дистрибьютор MONT и «Лаборатория Касперского» провели в ресторане Baku Castle теплое и по-настоящему особенное мероприятие для своих партнеров.

Вечер начался с официальной части, в рамках которой прозвучало приветственное слово генерального директора MONT Azerbaijan Гюнель Сафаралиевой, которая поделилась достижениями компании в уходящем году и отдельно поблагодарила всех партнеров за поддержку. Далее технический директор компании Владлен Ларцин познакомил гостей с новыми решениями «Лаборатория Касперского».

Продолжился вечер под сопровождение живой музыки, интересных конкурсов и подарков, которые создали атмосферу настоящего праздника. Следует отметить, что для MONT такие встречи являются не простыми мероприятиями, а представляют собой возможность укрепить партнерские отношения, пообщаться в неформальной обстановке и завершить год на позитивной ноте. Впереди новый год, новые цели и новые совместные проекты!