В Google Chrome тестируется поиск сайтов в истории с помощью ИИ

В коде тестовой версии Chrome Canary было обнаружено упоминание новой функции ИИ-поисковика Google. Функция работает на базе модели Gemini: она анализирует содержимое страниц, которые посещал пользователь.

Вместо ручного поиска по списку ссылок пользователи смогут общаться с нейросетью, чтобы найти нужную информацию, которую они видели ранее, но забыли сохранить. Браузер сможет понимать содержимое ранее закрытых вкладок и отвечать на запросы пользователя.

Например, у браузера можно будет спросить: «Какой магазин одежды я смотрел вчера?» или «О чём была статья про космос на прошлой неделе?», не вспоминая точные ключевые слова или URL-адрес. После этого ИИ просканирует историю поиска в браузере и найдет нужную ссылку.

Планируется, что новый инструмент станет частью широкой интеграции ИИ-помощников в экосистему браузера. Когда функция станет общедоступной, пока неизвестно.