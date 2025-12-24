Лучшие бюджетные аудиофильские наушники

Любой творческий человек, работающий из дома, получит массу преимуществ от хорошей пары проводных аудиофильских наушников. И, к счастью, некоторые из таких наушников доступны на Amazon по цене, не превышающей 300 долларов. Так в чем же разница между коммерческими и аудиофильскими наушниками? Первые, например, Bluetooth-наушники с активным шумоподавлением, часто усиливают басы и высокие частоты, делая музыку захватывающей, в то время как вторые зачастую обладают более тонкими звуковыми профилями и гораздо детальнее передают звук. Они разработаны для более точного звучания, поэтому они, как правило, бывают проводные, а не беспроводные, что делает их лучшим выбором для домашнего офиса или студии.

Существует два основных типа наушников. Открытые (без защитного материала вокруг чашек) звучат объемно и естественно, что делает их идеальными для тихой сольной работы. Закрытые же модели, наоборот, блокируют внешние шумы и сохраняют звук внутри, что будет полезно, если вы делите пространство с другими людьми (и любите басы!). Но какие бы наушники вы ни предпочли, мы предлагаем ознакомиться с нашим обзором, в котором сравниваются лучшие бюджетные модели.

1. Sennheiser HD 600

Классический король средних частот

Характеристики:

Тип: открытый.

Импеданс: 300 Ом.

Чувствительность: 97 дБ/V.

Звук: нейтральный, естественный.

Вес: 260 гр.

Цена на Amazon: 300 долларов.

Плюсы:

исключительная чистота звучания,

легкая конструкция,

проверенная надежность.

Минусы:

фирменные кабели,

не для любителей басов.

HD 600 выпускаются с 1997 года, и люди до сих пор считают их эталоном нейтрального звучания. У них очень естественный звук без излишней яркости или басов. Если вы из тех, кто жаждет гула и ударов в басах, эти наушники слишком уж вежливы. Но если вы цените точность и прекрасную детализацию средних частот, то они все еще вне конкуренции. Если вы хотите слышать музыку именно такой, какой ее задумал продюсер, эти наушники справятся с задачей на ура. Средние частоты действительно особенные: вокал и акустические инструменты звучат поразительно достоверно и реалистично, и вы можете различить отдельные инструменты в сложном треке. Компромисс — бас: он контролируемый и чистый, но вы не услышите того глубокого гула или «стука», к которому привыкли в коммерческих наушниках. В этом звуке важна точность, а не азарт (хотя есть азарт от открытия деталей в любимых песнях). HD600 весят всего 260 гр, а дышащие велюровые амбушюры идеально подходят для использования в течение всего дня. Кроме того, они достаточно прочные и хорошо держат форму даже спустя долгое время. Единственный недостаток — это прижимная сила, которая поначалу может показаться немного тугой, но со временем она постепенно ослабнет.

2. Fiio FT1

Эти наушники с закрытой конструкцией предлагают отличное соотношение цены и качества

Характеристики:

Тип: закрытый.

Импеданс: 320 Ом.

Чувствительность: 111 дБ/mW.

Акустический профиль: теплый, сбалансированный.

Вес: 340 гр.

Цена на Amazon: 165 долларов.

Плюсы:

исключительный звук,

глубокий, энергичный бас,

исключительная цена.

Минусы:

оголовье может создавать давление,

качество сборки кажется немного пластиковым.

Fiio FT1 — это те наушники, которые поражают качеством. А затем вы задумаетесь: «А сколько же они стоят?». В отличие от первой модели в нашем обзоре, они имеют закрытую конструкцию, поэтому сохраняют звук и басы внутри, а шумы — снаружи, обеспечивая теплый, насыщенный звук, который доставляет удовольствие, но не делает его грязным. При цене в 165 долларов наушники FT1 обеспечивают превосходное соотношение цены и качества в категории наушников с закрытой конструкцией. Эта цена напрямую бросает вызов конкурентам среднего класса, предлагая превосходное звучание и долговечность. Более того, они легко конкурируют с некоторыми наушниками, которые стоят в 3-4 раза дороже. Эти наушники обеспечивают теплый, насыщенный и захватывающий звук. Вы получаете глубокий, насыщенный бас, который делает музыку энергичной. Средние частоты довольно чистые. Это означает, что вокал звучит хорошо и центрально, но они не славятся лидерской детализацией — вы не сможете различить все инструменты, как в HD600. В целом, они достаточно динамичны, чтобы сделать прослушивание приятным, и при этом обеспечивают достаточно чистый звук для детальной работы. При весе в 340 гр эти наушники легкие и обеспечивают разумную силу обхвата, подходящую большинству форм головы. В целом, посадка удобная, однако некоторые пользователи отмечают, что оголовье может создавать давление на макушку головы при длительных сеансах.

3. Hifiman Sundara

Планарная точность по доступной цене

Характеристики:

Тип: открытый.

Импеданс: 32 Ом.

Чувствительность: 94 дБ/mW.

Звук: нейтральный, детальный.

Вес: 372 гр.

Цена на Amazon: 300 долларов.

Плюсы:

очень чистый звук,

расширенные басы,

премиальная конструкция.

Минусы:

не самые легкие.

В большинстве наушников используются динамические драйверы, которые работают, как миниатюрные динамики: катушка перемещает конус, создавая звук. Планарно-магнитный подход основан на использовании очень тонких плоских диафрагм с магнитами с обеих сторон. Когда электрический сигнал проходит через токопроводящие дорожки, диафрагма совершает возвратно-поступательные движения по всей своей поверхности, создавая звук. В случае с наушниками Hifiman Sundara — это чистый, быстрый и невероятно детальный звук. Они обладают удивительно открытой звуковой сценой (звук воспринимается как пространство), словно вы слушаете его в комнате, а не в своей голове. Это планарно-магнитные наушники высочайшего класса, которые до недавнего времени стоили как минимум вдвое дороже. Невероятно выгодное предложение! Невероятно чистый звук позволяет уловить тонкие текстуры и микродетали в ваших треках, которые часто ускользают от внимания. Бас достигает низких частот с отличным контролем; он глубокий и плотный, без раздражающего гула. Общий характер звучания открытый и нейтральный, но с изысканным оттенком теплоты, который делает звучание захватывающим и идеальными для сложных электронных или оркестровых композиций. Несмотря на вес в 372 гр (для сравнения, Apple AirPods Max весят 384,8 гр), оголовье эффективно распределяет вес при длительном использовании, а обновленные амбушюры идеально облегают голову. Фиксация умеренная: вы заметите ее поначалу, но она быстро ослабевает. Многие пользователи отмечают, что со временем эти наушники эти наушники перестают ощущать на голове.

4. Meze 99 Classics V2

Стильный деревянный корпус с удивительным качеством звука

Характеристики:

Тип: закрытый.

Импеданс: 32 Ом.

Чувствительность: 103 дБ/mW.

Акустический профиль: V-образный, энергичный.

Вес: 290 гр.

Цена на Amazon: 350 долларов.

Плюсы:

отличная пассивная шумоизоляция,

настраиваемая звуковая сигнатура,

премиальное качество сборки.

Минусы:

не самые дешевые.

Meze 99 Classics V2 — это те наушники, которые вам захочется сфотографировать для Instagram: деревянные чашки выглядят великолепно, а сборка ощущается как что-то действительно премиальное. С точки зрения звука, они предлагают чуть больше басов и высоких частот, с чистым вокалом, удобно расположенным в середине. Самое классное, что Meze включает в комплект поролоновые вставки, которые позволяют настраивать звук. Хотите больше теплоты и басов? Вставьте их. Предпочитаете более открытый, чистый звук? Откажитесь от них. Они также обеспечивают превосходную шумоизоляцию, гораздо лучше блокируя внешние шумы, чем большинство закрытых наушников в этом ценовом диапазоне. Хотя это и не самый дешевый вариант в нашем списке, вы получаете исключительное, привлекающее внимание качество сборки (чашки из настоящего орехового дерева) и долговечную конструкцию, предлагая отличное соотношение цены и качества. Стандартная модель V2 (без пенных вставок) обеспечивает чистый, мощный бас с удовлетворительным расширением без той напыщенности, которая досаждает оригиналу. Средние частоты здесь — настоящее открытие: чистые, текстурированные и слегка выдвинутые вперед, что позволяет четко различать вокал и инструменты. Некоторые находят высокие частоты резковатыми (и это всегда спорный вопрос для всех наушников), но качество басов также впечатляет своей энергией и скоростью. Это одни из самых легких наушников в списке — 290 гр. Премиальное качество сборки обеспечивает приятное ощущение, деревянные чашки добавляют изысканности, а уникальная система крепления накладок позволяет настраивать звучание. В целом, конструкция кажется прочной, действительно долговечной и при этом очень легкой.

5. AKG K712 Pro

Просторная звуковая сцена и изысканный комфорт

Характеристики:

Тип: открытый.

Импеданс: 62 Ом.

Чувствительность: 84-88 дБ/mW.

Звуковой профиль: теплый, объемный.

Вес: 235 гр

Цена на Amazon: 310 долларов.

Плюсы:

погружение в звучание,

невероятно легкие,

отличное разделение инструментов.

Минусы:

сдержанность басов.

Звуковая сцена — это термин, используемый для описания того, насколько объемным и пространственным кажется звучание музыки в наушниках. Это не просто «левое/правое ухо» — это то, можете ли вы почувствовать, где расположен каждый инструмент (перед вами, позади вас, вокруг вас), и как много пространства занимает музыка. И с этим прекрасно справляются наушники AKG K712 Pro. Музыка звучит как будто вокруг вас, а не в вашей голове, что делает их идеальными для прослушивания оркестровой музыки, музыки из кинофильмов и игр. Однако басы у них не самые плотные и энергичные, а высокие частоты иногда описываются как шипящие. Отличительная черта K712 Pro — это необыкновенное ощущение пространства. Звук широкий, глубокий и захватывающий, как будто вы слушаете музыку в хорошо оборудованной комнате. Однако бас скорее мягкий, чем плотный и энергичный, что отлично подходит для легких треков, но может быть недостаточно захватывающим для более тяжелой музыки с ритмом. Эти наушники — еще одна чрезвычайно легкая пара весом 235 гр. Они также оснащены мягкими амбушюрами и уникальным оголовьем в форме гамака, которое практически не оказывает давления на уши. А 310 долларов — это отличная цена для тех, кто ценит звуковую сцену. По сути, вы платите за поистине обширное, профессиональное звучание, с которым мало что может сравниться.

6. Audeze Maxwell

Игровые наушники, которые звучат как настоящая Hi-Fi гарнитура

Характеристики:

Тип: закрытый.

Импеданс: 70 Ом.

Чувствительность: 11,4 дБ/mW.

Звуковой профиль: нейтральный, с усилением басов,

Вес: 490 гр.

Цена на Amazon: 310 долларов.

Плюсы:

исключительная настройка,

выдающаяся чистота и детализация,

80 часов автономной работы.

Минусы:

нет активного шумоподавления,

тяжелые.

Игровые наушники, которые уважают аудиофилы, — настоящая редкость! Гарнитура Audeze Maxwell (с микрофоном) звучит чисто, энергично, сбалансированно и детально, чего большинство игровых гарнитур и близко не могут себе представить. Музыка в них звучит действительно великолепно: не просто «хорошо для игровой гарнитуры», а хорошо в целом. Цена в 310 долларов может показаться высокой для игровых наушников, но это невероятно выгодное предложение, если рассматривать их как аудиофильский продукт. В конце концов, они обеспечивают качество звука, не уступающее высококачественным проводным наушникам, при этом добавляя удобство беспроводной связи, превосходный микрофон и игровое подключение с низкой задержкой. Вы получаете чистый, невероятно детальный и мощный звук, не уступающий высококачественным проводным наушникам. Музыка воспроизводится с исключительной четкостью, позволяя различать отдельные слои в сложном аудиоряду. Настройка практически нейтральная, но с изысканным, захватывающим усилением басов, которое добавляет приятное звучание, не доминируя. Звучание слегка выдвинуто вперед, что выводит вокал и важные элементы микса на передний план. Внешний вид этих наушников премиальный и серьезный, без типичной безвкусицы игрового оборудования. Конструкция прочная, с большими мягкими амбушюрами. Главный минус — вес в 490 гр, что вы почувствуете через некоторое время. Отсутствие активного шумоподавления также является недостатком.

Что такое аудиофильские наушники?

Наушники для аудиофилов призваны воспроизводить звук максимально точно и достоверно. В то время как другие типы наушников могут, например, усиливать басы для большего эффекта, аудиофильские наушники разработаны как аналитические инструменты, позволяющие вам слышать музыку именно так, как она была записана в студии. Для этого они используют специальные материалы и передовые технологии драйверов (например, планарно-магнитные или электродинамические). Им часто требуется отдельный усилитель, поскольку их сложным драйверам требуется больше мощности для раскрытия всего их детального потенциала.

Нужен ли усилитель для использования бюджетных аудиофильских наушников?

Усилитель для наушников, или просто усилитель, — это небольшое устройство, которое подключается к компьютеру или телефону и усиливает звуковой сигнал перед тем, как он попадет на высококачественные наушники. Почему? Потому что встроенный усилитель в вашем телефоне или РС не всегда достаточно мощный для серьезного аудиофильского оборудования. Это означает, что вам может понадобиться усилитель, чтобы получить наилучшее звучание от наушников с высоким импедансом или низкой чувствительностью. Однако, если у вас современный компьютер, например, MacBook с чипом M, его мощности, вероятно, будет достаточно, чтобы обойтись без усилителя. В любом случае, какой бы телефон или компьютер вы не использовали, многие наушники из нашего обзора отлично работают без внешнего усилителя.

Но если вы все-таки решите использовать усилитель, то мы порекомендовали бы Chord Mojo 2, который известен своей мощностью, точной передачей звука и чрезвычайно низким уровнем шума, что делает его идеальными как для высокоомных, так и для чувствительных наушников. Его хорошая бюджетная альтернатива — FiiO K7.