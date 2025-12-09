Microsoft Flight Simulator 2024 вышла на PS5 — впервые в истории серии

На PS5 состоялся релиз авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2024 от Xbox Game Studios и студии Asobo Studio. Ранее игры серии Microsoft Flight Simulator никогда не выпускали на консолях Sony — с 1982 года франшиза выходила только на ПК, а в 2021 году — на Xbox Series X/S.

Версия для PS5 ничем не отличается от версии для ПК или Xbox Series X/S. Цена Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5 составила от 70 до 200 долларов в зависимости от издания: в каждый выпуск входит большее количество самолетов и аэропортов.

Игра получила положительные оценки от критиков, рейтинг ПК-версии на Metacritic составил 78/100 баллов. Хвалили проработку симулятора, но вначале также были и жалобы на обилие технических проблем.

Microsoft Flight Simulator 2024 получила поддержку PS5 Pro с повышенным разрешением на консоли, а в будущем разработчики планируют добавить интеграцию с гарнитурой PS VR2.