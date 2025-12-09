Azercell усовершенствовал приложение «Kinon» с помощью искусственного интеллекта

Azercell продолжает пополнять свой портфель цифровых продуктов новейшими технологиями. Лидирующий мобильный оператор представил очередную новинку на рынке страны. Компания создала интуитивно понятную, современную и высококачественную среду просмотра контента, укрепив позиции «Kinon» как одного из ведущих цифровых продуктов в стране.

Azercell запустил новое поколение функций поиска и персонализированных рекомендаций, усовершенствовав приложение «Kinon» решениями на базе искусственного интеллекта. Эта система, впервые представленная в Азербайджане, позволяет пользователям находить фильмы, сериалы и различные программы, используя запросы, заданные на повседневном языке. Искусственный интеллект обрабатывает такие фразы, как «что-нибудь забавное на вечер», «сериал для отдыха», «фильм с красивыми видами», и на их основе подбирает соответствующие фильмы или сериалы, анализируя поведение пользователя и предоставляя персонализированные результаты. Новое решение обеспечивает удобную навигацию в приложении, персонализированные поиск контента и просмотр телепередач.

Следует отметить, что приложение «Kinon» предоставляет пользователям возможность доступа к более чем 260 местным и зарубежным телеканалам. Кроме того, на одной платформе интегрированы такие международные онлайн-кинотеатры, как «Premier», «Viju» и «Wink».

Скачать приложение можно по этой ссылке: https://bit.ly/Kinon.

Подробнее: https://www.azercell.com/az/personal/digital-solutions/kinon-plus.html.