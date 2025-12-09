Bakcell представляет новые тарифы “GO” с расширенными возможностями

Лидер инноваций Bakcell представляет новые тарифы «GO» с широким выбором минут для звонков, мобильного интернета, SMS, роуминг-услуг и других преимуществ. Подключившись к одному из тарифов “GO” стоимостью от 0,99 AZN, абоненты также получают дополнительные интернет-бонусы для использования платформ WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

Так, в рамках тарифа “GO 11.99” абоненты Bakcell получают 5 ГБ интернета, 300 минут, 150 SMS и неограниченные сообщения в WhatsApp. Для подключения тарифа достаточно набрать код *905#YES. Отметим, что переход с действующих тарифов на новые тарифы “GO” осуществляется бесплатно.

Более подробная информация о тарифах “GO” доступна на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении Bakcell.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.