4 декабря, 2025
Azercell стал официальным спонсором Международной Олимпиады Роботов в Азербайджане

Azercell продолжает поддерживать инициативы, способствующие развитию технологических навыков молодежи и инноваций в стране. Мобильный оператор выступит официальным спонсором Международной Олимпиады Роботов («RobotChallenge») в Азербайджане, одного из крупнейших и наиболее престижных соревнований в мире робототехники. В рамках сотрудничества Azercell поддержит организацию национального отборочного этапа, который пройдет в 2026 году.

Регистрация на конкурс открыта до 18 февраля 2026 года для этапа Программирования (в онлайн-формате) и до 25 марта 2026 года для этапа Робототехники.

С 2004 года «RobotChallenge» ежегодно объединяет тысячи молодых инженеров и программистов из более чем 80 стран мира. Основная цель проекта — повысить интерес к сфере робототехники, выявить школьников с навыками STEAM и поддержать их участие в международных соревнованиях. Команды, показавшие высокие результаты в национальном отборочном туре, представят Азербайджан на международном финале, который пройдет в Китае.

Подробности о «RobotChallenge 2026» и регистрация доступны на сайте www.robotchallenge.az.

