Qualcomm представил два новых процессора Snapdragon для недорогих смартфонов

Компания Qualcomm представила сразу два новых мобильных процессора для устройств начального и среднего уровня: Snapdragon 6s 4G Gen 2 и Snapdragon 4 Gen 4. Чипы изготовлены по 6-нм и 4-нм техпроцессам соответственно.

Snapdragon 6s 4G Gen 2 получил Kryo-ядра с тактовой частотой до 2,9 GHz. Прирост производительности CPU достигает 51%, а графика Adreno стала примерно на 20% быстрее. Чип поддерживает до 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X, накопители UFS 2.2, дисплеи с разрешением Full HD+ (до 120 Hz) и порт USB 3.1. По заявлению Qualcomm, технология быстрой зарядки Quick Charge 3 обеспечивает восполнение 80% заряда батареи за 35 минут (емкость не указывается). Процессор, как следует из названия, располагает только 4G-модемом 4G (390 Мбит/с на загрузку, 150 Мбит/с на отдачу).

Snapdragon 4 Gen 4 имеет два производительных ядра Kryo с частотой до 2,3 GHz и шесть энергоэффективных ядер с частотой до 2,0 GHz. Процессор поддерживает более быстрый формат оперативной памяти LPDDR5, более быструю память UFS 3.1, дисплеи с разрешением Full HD+ (до 120 Hz) и порт USB 3.2 Gen 1. Быстрая зарядка Quick Charge 4+ обеспечивает восполнение 50% заряда батареи (емкость не указывается) за 15 минут. 5G-модем может обрабатывать до 2,5 Гбит/с на загрузку и 900 Мбит/с на отдачу.

Оба чипа поддерживают камеры до 108 Мп и запись видео в 1080p при 60 fps, но поддержка кодека AV1 в них не предусмотрена. Коммуникационные возможности обоих процессоров включают Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1 с aptX. Поддерживаются GPS (двухдиапазонный), GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS и NavIC.

Первые смартфоны на базе Snapdragon 6s 4G Gen 2 и Snapdragon 4 Gen 4 должны появиться в продаже в следующем году.