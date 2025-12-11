Lenovo представила современные решения и сервисы для хранения данных

Компания Lenovo объявила о запуске новой серии решений для хранения данных, виртуализации и сервисов по управлению данными, призванных помочь корпоративным пользователям модернизировать ИТ- и дата-инфраструктуру для работы с приложениями и сценариями искусственного интеллекта (ИИ). Обновление включает системы Lenovo ThinkSystem, ThinkAgile и сервисные решения, которые формируют современную основу ИТ-инфраструктуры крупных и средних предприятий, нацеленных на инновации в области ИИ, объединяя взаимодополняющие аппаратные средства, программное обеспечение и сервисы для развертывания, управления и раскрытия полного потенциала корпоративных данных.
Согласно исследованию Gartner, «63% организаций либо не имеют, либо не уверены, что имеют эффективные практики управления данными для задач ИИ». Уникальные данные заказчиков являются фактором дифференциации, который обеспечивает конкурентное преимущество и наибольшую точность результатов. Однако 80% систем хранения, внедрённых за последние пять лет, построены на медленных жёстких дисках (по данным IDC) и не оптимизированы для ИИ. Одновременно с этим бизнес сталкивается с новыми требованиями в области виртуализации и контейнеризации, которые предполагают использование открытых решений. Поэтому для поддержки продвинутых сценариев предприятиям необходимо обеспечивать модернизацию корпоративных систем и практик работы с данными.
Сегодня бизнесу необходимы эффективность и киберустойчивость систем, сопоставимые по значимости с производительностью, простотой и масштабируемостью, а также возможность развертывания как on-premise, так и в гибридной модели, чтобы данные могли оставаться на месте в целях соответствия требованиям, в то время как ИИ-нагрузки выполняются там, где это целесообразно. Представленные сегодня решения Lenovo ThinkSystem и ThinkAgile, оптимизированные для задач ИИ, виртуализации и устранения узких мест в подсистеме хранения, обеспечивают безопасность, гибкость и производительность, необходимые для оптимизации корпоративных приложений, и позволяют компаниям извлекать максимальную ценность из данных. Среди них:
- Lenovo ThinkSystem DS Storage Arrays: массивы хранения на базе флэш-памяти, разработанные специально для обеспечения высокой производительности, расширенных возможностей управления данными и комплексных функций защиты Storage Area Network (SAN) для блочных рабочих нагрузок.
- Lenovo ThinkAgile FX: гиперконвергентная инфраструктура (HCI) с открытой архитектурой, поддерживающей бесшовный переход между выбранными HCI-решениями без замены аппаратного обеспечения, обеспечивая максимальную защиту инвестиций и гибкость.
- Lenovo ThinkAgile MX серии для дезагрегированной инфраструктуры Microsoft Azure Local: теперь включает расширенный стек поддерживаемых внешних систем хранения Fibre Channel SAN для заказчиков, использующих виртуализацию.
- Lenovo ThinkAgile MX серии с NVIDIA RTX Pro 6000: с поддержкой GPU следующего поколения для обеспечения продвинутой производительности ИИ-задач в корпоративных сценариях инференса с использованием Microsoft Azure Local.
- Lenovo ThinkAgile HX Series для задач ИИ: HCI-решение Lenovo с программным стеком Nutanix Enterprise AI (NAI), позволяющее заказчикам, использующим виртуализированные и распределённые контейнерные среды, развертывать, запускать и масштабировать ИИ-модели за считанные минуты.
Сервисы, оптимизированные для продвинутых нагрузок, включая ИИ
Lenovo также представила широкий набор сервисов по управлению гибридным облаком и жизненным циклом данных. Эти сервисы нацелены на модернизацию ИТ-сред, повышение надёжности и поддержку постоянно растущих требований к хранению данных и ИИ-нагрузкам. В портфель входят сервисы развертывания Lenovo Deployment Services для ThinkAgile и ThinkSystem, которые помогают организациям ускорить модернизацию за счёт более эффективного ввода инфраструктуры в эксплуатацию, а также ряд сервисов для систем хранения, доступных как по отдельности, так и через гибкую модель подписки Lenovo TruScale.
Сервисы Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services помогают заказчикам выстраивать on-premise и гибридные среды в соответствии с требованиями регуляторов, задачами защиты данных и операционной эффективности. Сервисы миграции Lenovo Migration Services позволяют оптимизировать данные и нагрузки, сочетая гибкость облака с надёжностью существующей инфраструктуры.
Новая услуга Lenovo Premier Enhanced Storage Support, входящая в портфель сервисов по управлению данными Lenovo Data Management Services, обеспечивает специализированную поддержку систем хранения для ИТ-команд, управляющих критически важными нагрузками. Благодаря прямому доступу к экспертам Lenovo заказчики получают преимущества проактивного мониторинга, оптимизации производительности и оперативного сопровождения при решении инцидентов, что помогает обеспечить стабильную работу систем, повысить уровень защиты и сохранить необходимую устойчивость инфраструктуры для поддержки инноваций в области ИИ и развития гибридного облака.
Узнать больше о сервисах и решениях Lenovo Enterprise AI и хранения данных можно на сайте https://www.lenovo.com/datastoragesolutions.