Lenovo представила современные решения и сервисы для хранения данных

Компания Lenovo объявила о запуске новой серии решений для хранения данных, виртуализации и сервисов по управлению данными, призванных помочь корпоративным пользователям модернизировать ИТ- и дата-инфраструктуру для работы с приложениями и сценариями искусственного интеллекта (ИИ). Обновление включает системы Lenovo ThinkSystem, ThinkAgile и сервисные решения, которые формируют современную основу ИТ-инфраструктуры крупных и средних предприятий, нацеленных на инновации в области ИИ, объединяя взаимодополняющие аппаратные средства, программное обеспечение и сервисы для развертывания, управления и раскрытия полного потенциала корпоративных данных.

Согласно исследованию Gartner, «63% организаций либо не имеют, либо не уверены, что имеют эффективные практики управления данными для задач ИИ». Уникальные данные заказчиков являются фактором дифференциации, который обеспечивает конкурентное преимущество и наибольшую точность результатов. Однако 80% систем хранения, внедрённых за последние пять лет, построены на медленных жёстких дисках (по данным IDC) и не оптимизированы для ИИ. Одновременно с этим бизнес сталкивается с новыми требованиями в области виртуализации и контейнеризации, которые предполагают использование открытых решений. Поэтому для поддержки продвинутых сценариев предприятиям необходимо обеспечивать модернизацию корпоративных систем и практик работы с данными.

Сегодня бизнесу необходимы эффективность и киберустойчивость систем, сопоставимые по значимости с производительностью, простотой и масштабируемостью, а также возможность развертывания как on-premise, так и в гибридной модели, чтобы данные могли оставаться на месте в целях соответствия требованиям, в то время как ИИ-нагрузки выполняются там, где это целесообразно. Представленные сегодня решения Lenovo ThinkSystem и ThinkAgile, оптимизированные для задач ИИ, виртуализации и устранения узких мест в подсистеме хранения, обеспечивают безопасность, гибкость и производительность, необходимые для оптимизации корпоративных приложений, и позволяют компаниям извлекать максимальную ценность из данных. Среди них:

Lenovo ThinkSystem DS Storage Arrays: массивы хранения на базе флэш-памяти, разработанные специально для обеспечения высокой производительности, расширенных возможностей управления данными и комплексных функций защиты Storage Area Network (SAN) для блочных рабочих нагрузок.

Lenovo ThinkAgile FX: гиперконвергентная инфраструктура (HCI) с открытой архитектурой, поддерживающей бесшовный переход между выбранными HCI-решениями без замены аппаратного обеспечения, обеспечивая максимальную защиту инвестиций и гибкость.

Lenovo ThinkAgile MX серии для дезагрегированной инфраструктуры Microsoft Azure Local: теперь включает расширенный стек поддерживаемых внешних систем хранения Fibre Channel SAN для заказчиков, использующих виртуализацию.

теперь включает расширенный стек поддерживаемых внешних систем хранения Fibre Channel SAN для заказчиков, использующих виртуализацию. Lenovo ThinkAgile MX серии с NVIDIA RTX Pro 6000: с поддержкой GPU следующего поколения для обеспечения продвинутой производительности ИИ-задач в корпоративных сценариях инференса с использованием Microsoft Azure Local.

Lenovo ThinkAgile HX Series для задач ИИ: HCI-решение Lenovo с программным стеком Nutanix Enterprise AI (NAI), позволяющее заказчикам, использующим виртуализированные и распределённые контейнерные среды, развертывать, запускать и масштабировать ИИ-модели за считанные минуты.

Сервисы, оптимизированные для продвинутых нагрузок, включая ИИ

Lenovo также представила широкий набор сервисов по управлению гибридным облаком и жизненным циклом данных. Эти сервисы нацелены на модернизацию ИТ-сред, повышение надёжности и поддержку постоянно растущих требований к хранению данных и ИИ-нагрузкам. В портфель входят сервисы развертывания Lenovo Deployment Services для ThinkAgile и ThinkSystem, которые помогают организациям ускорить модернизацию за счёт более эффективного ввода инфраструктуры в эксплуатацию, а также ряд сервисов для систем хранения, доступных как по отдельности, так и через гибкую модель подписки Lenovo TruScale.

Сервисы Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services помогают заказчикам выстраивать on-premise и гибридные среды в соответствии с требованиями регуляторов, задачами защиты данных и операционной эффективности. Сервисы миграции Lenovo Migration Services позволяют оптимизировать данные и нагрузки, сочетая гибкость облака с надёжностью существующей инфраструктуры.

Новая услуга Lenovo Premier Enhanced Storage Support, входящая в портфель сервисов по управлению данными Lenovo Data Management Services, обеспечивает специализированную поддержку систем хранения для ИТ-команд, управляющих критически важными нагрузками. Благодаря прямому доступу к экспертам Lenovo заказчики получают преимущества проактивного мониторинга, оптимизации производительности и оперативного сопровождения при решении инцидентов, что помогает обеспечить стабильную работу систем, повысить уровень защиты и сохранить необходимую устойчивость инфраструктуры для поддержки инноваций в области ИИ и развития гибридного облака.

Узнать больше о сервисах и решениях Lenovo Enterprise AI и хранения данных можно на сайте https://www.lenovo.com/datastoragesolutions.