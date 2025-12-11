Как новое поколение Conversational Agents от Google улучшают клиентский опыт бизнеса?

Эпоха скриптовых чат-ботов, которые заводят клиента в тупик фразой «Я вас не понимаю», официально завершена. На смену им приходят Google Conversational Agents (Разговорные агенты). Это не просто алгоритмы, отвечающие текстом на текст. Это интеллектуальные системы, способные вести многошаговый диалог, удерживать контекст и, самое главное, совершать действия в ваших бизнес-системах. Агент работает на лидирующей в мире модели — Gemini LLM от Google, что является лучшей для понимания смысла, речи, эмоций, намерений клиента и идеально подходит для натурального диалога, не роботизированного.

В Азербайджане официальным партнёром Google выступает компания Elcore, а точнее ее департамент Elcore Cloud, предлагая комплексный подход к внедрению, поддержке и развитию решений Google Cloud для корпоративного и государственного сектора обеспечивая реальный бизнес-результат.

Давайте разберемся, чем Conversational Agent отличается от обычного чат-бота?

Классический бот работает по дереву решений (If/Else) и если вопрос клиента не прописан в скрипте, бот перестает работать корректно

Agent же на базе Gemini работает иначе. Он использует архитектуру когнитивного рассуждения (Reasoning Engine), что позволяет ему работать как человек-оператор:

Понимание намерений (Intent Detection): Агент понимает смысл, а не ключевые слова. Фразы «У меня сломался вход» и «Ошибка авторизации 403» он интерпретирует как одну и ту же проблему.

Агент понимает смысл, а не ключевые слова. Фразы «У меня сломался вход» и «Ошибка авторизации 403» он интерпретирует как одну и ту же проблему. Удержание контекста (Statefulness): Если пользователь сначала спросил, «Сколько стоит тариф Про?», а следующим сообщением пишет «А если заплачу за год?», агент понимает, что речь все еще о тарифе «Про», и применяет скидку.

Если пользователь сначала спросил, «Сколько стоит тариф Про?», а следующим сообщением пишет «А если заплачу за год?», агент понимает, что речь все еще о тарифе «Про», и применяет скидку. Нелинейный диалог: Пользователь может менять тему разговора, перескакивать с вопроса на вопрос, и агент корректно вернется к основной теме разговор, как это делает живой оператор.

Под капотом: как это работает в Vertex AI

Ваш путь к внедрению Агентов с Elcore Cloud: Google предлагает мощный инструментарий Vertex AI Conversation (часть Agent Builder), который позволяет бизнесу создавать два типа агентов:

А. Customer Agents (Внешние агенты)

Это «лицо» вашей компании. Благодаря интеграции с Gemini Pro, такие агенты могут не только консультировать, но и выполнять транзакции.

Технология Function Calling: Это ключевая особенность платформы. Агент не просто генерирует текст. Если клиент просит «Забронируй встречу на вторник», Gemini преобразует эту просьбу в структурированный код (JSON), который отправляется к API вашего календаря или CRM. Агент реально бронирует слот, а не просто обещает это сделать, т.е. агент действительно выполняет действие, а не просто формирует ответ.

Б. Employee Agents (Внутренние агенты)

Это «супер-мозг» для сотрудников. Используя Enterprise Search, агент индексирует всю базу знаний компании (Jira, Confluence, Google Drive, SharePoint).

Мультимодальный поиск: Сотрудник может загрузить фотографию поврежденной детали сервера, и агент Gemini найдет в технической документации инструкцию по ее замене, распознав деталь по изображению.

Проблема доверия и ее решение: Grounding (Заземление)

Самый большой страх бизнеса — галлюцинации нейросети (когда ИИ выдумывает факты). Google решает это технологией Grounding.

При ответе агент опирается только на достоверные источники:

Grounding with Google Search: Если нужен ответ по актуальным рыночным данным, агент сверяется с поисковиком Google в реальном времени. Grounding with Enterprise Data: Агент формулирует ответ исключительно на ваших корпоративных документах. В ответе он даже проставит сноски (цитаты), указывая, из какого именно файла взята информация. Если информации нет в ваших файлах, агент честно скажет: «Я не знаю», вместо того чтобы фантазировать.

Фундамент безопасности: Gemini Enterprise и корпоративная защита данных

Внедрение таких мощных инструментов невозможно без защиты данных. Версия Gemini Enterprise обеспечивает соблюдение корпоративных стандартов:

Отсутствие обучения на данных клиента: Google официально заявляет, что ваши запросы (промпты), загруженные документы и ответы модели не используются для дообучения общедоступных моделей Gemini. Ваш IP (интеллектуальная собственность) остается внутри вашего периметра.

Google официально заявляет, что ваши запросы (промпты), загруженные документы и ответы модели для дообучения общедоступных моделей Gemini. Ваш IP (интеллектуальная собственность) остается внутри вашего периметра. Управление доступом: Агент соблюдает существующие права доступа. Если менеджер по продажам спросит агента о зарплатах директоров, агент не выдаст информацию, если у менеджера нет доступа к соответствующим Google Таблицам или документам HR.

Заключение

Мы переходим от модели «Человек ищет информацию» к модели «Агент выполняет задачу». Используя Vertex AI и Gemini Enterprise, компании могут создавать цифровых сотрудников, которые работают 24/7, говорят на множестве языков и строго соблюдают политики безопасности.

Как официальный локальный партнер Google Cloud, мы готовы помочь вам развернуть пилотный проект и показать возможности Gemini в действии.

Мы предлагаем:

Бесплатное тестирование Google Workspace, GCP и BigQuery (до 3 месяцев в зависимости от проекта)

Дополнительные скидки: от 5% до 17% при консолидации затрат по GCP, от 10% на Google Workspace для новых заказчиков

Оплата в национальной валюте (AZN) с отсрочкой до 30 дней

Локальный документооборот (e-qaimə (e-гайме), счёт-фактуры, акты)

Полноценную техническую поддержку на азербайджанском, русском и английском языках

Возможность консолидации биллинга по всем подразделениям или компаниям группы

Безопасную архитектуру доступа: единый вход (SSO), разграничение прав, управление пользователями

Компания Elcore Cloud приглашает вас на бесплатное демо, где вы сможете на практике ознакомиться с решениями Google Cloud.