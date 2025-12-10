Google Maps iOS-da parkladığınız yeri artıq yadda saxlayacaq

iOS üçün Google Maps yeni və çox praktik bir funksiya əlavə edib — tətbiq artıq avtomobilinizi harada park etdiyinizi özü xatırlayır. Bu, xüsusən böyük dayanacaqlarda vaxt itirməmək üçün olduqca əlverişlidir.
Xüsusiyyət Google Maps-in baş məhsul meneceri Rio Akasaka tərəfindən açıqlanıb. Funksiya iPhone istifadəçiləri üçün artıq aktivdir və istifadəsi də çox sadədir.
iPhone-unuzdakı Google Maps-i avtomobilinizə CarPlay, Bluetooth və ya USB vasitəsilə qoşursunuz. Sürməyi bitirib avtomobildən düşən kimi Google Maps avtomatik olaraq xəritədə “Burada park etmisiniz” qeydi ilə bir pin qoyur. Siz yenidən yola düşdükdə isə bu işarə avtomatik olaraq silinir.
Bu kiçik, amma çox faydalı yenilik parklanma yerini unudanlar üçün əsl xilaskar olacaq.