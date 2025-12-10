spot_img
11 декабря, 2025
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияGoogle Maps iOS-da parkladığınız yeri artıq yadda saxlayacaq

Google Maps iOS-da parkladığınız yeri artıq yadda saxlayacaq

iOS üçün Google Maps yeni və çox praktik bir funksiya əlavə edib — tətbiq artıq avtomobilinizi harada park etdiyinizi özü xatırlayır. Bu, xüsusən böyük dayanacaqlarda vaxt itirməmək üçün olduqca əlverişlidir.

Xüsusiyyət Google Maps-in baş məhsul meneceri Rio Akasaka tərəfindən açıqlanıb. Funksiya iPhone istifadəçiləri üçün artıq aktivdir və istifadəsi də çox sadədir.

iPhone-unuzdakı Google Maps-i avtomobilinizə CarPlay, Bluetooth və ya USB vasitəsilə qoşursunuz. Sürməyi bitirib avtomobildən düşən kimi Google Maps avtomatik olaraq xəritədə “Burada park etmisiniz” qeydi ilə bir pin qoyur. Siz yenidən yola düşdükdə isə bu işarə avtomatik olaraq silinir.

Bu kiçik, amma çox faydalı yenilik parklanma yerini unudanlar üçün əsl xilaskar olacaq.

Предыдущая статья
Facebook dezaynını yenilədi — Instagram-a daha da bənzədi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,839ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»