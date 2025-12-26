Lenovo представила smart-часы Watch GT Pro с автономностью до 27 дней

Ассортимент smart-часов компании Lenovo пополнился моделью Watch GT Pro, которая ориентирована на любителей спорта и активного отдыха. Корпус часов достаточно прочный, он выполнен из цинково-магниевого сплава, задняя крышка — из нейлона с усилением стекловолокном, кнопки сделаны из нержавеющей стали, а ремешок — из силикона. Lenovo Watch GT Pro оснащены круглым AMOLED-экраном диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей и защитным покрытием Corning Gorilla Glass.

Часы получили двухчастотную GPS-систему, которая гарантирует более точное позиционирование в сложных условиях, например, в плотной городской застройке или в горах. Для спортсменов предусмотрено более 170 спортивных режимов, включая специализированные алгоритмы для плавания. Корпус выдерживает погружение на глубину до 50 метров (5 ATM). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 470 мАч. По заявлению Lenovo, часы могут работать до 27 дней в режиме максимальной экономии энергии и около 7 дней при активном использовании. Полная зарядка занимает примерно три часа

Кроме того, гаджет оснащен высотомером, барометром, компасом и датчиками для круглосуточного мониторинга здоровья. Устройство отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и уровень стресса. Среди дополнительных функций — оплата через Alipay, звонки по Bluetooth, прогноз погоды, управление камерой, поиск телефона и голосовой помощник. Часы совместимы со смартфонами на базе Android и iOS.

Lenovo Watch GT Pro уже поступили в продажу в Китае по цене $128.