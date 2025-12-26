Итоги 2025 года

2025 год был годом не одного большого прорыва, а множества технологий, которые развивались параллельно: ИИ, понимающий человеческие намерения, квантовые компьютеры, решающие задачи за минуты, и «зеленые» технологии, ставшие экономической необходимостью. Сложность в том, чтобы понять, что реально, что — просто хайп, а что действительно определит следующее десятилетие. Циклы хайпа будут продолжаться, но реальный эффект принесут лидеры, умеющие отфильтровывать шум, инвестировать в работающие решения и готовиться к будущему. А мы же традиционно подводим итоги уходящего года.

Новый брендинг продукции Dell Technologies

В начале 2025 года компания Dell Technologies объявила о совершенно новом брендинге линейки ноутбуков и рабочих станций. Производитель отказался от таких названий, как Inspiron, XPS, Latitude и Precision. Теперь названия ноутбуков и персональных компьютеров Dell напоминают принцип, выбранный компанией Apple для iPhone, с сериями, обозначенными просто как Dell, Dell Pro и Dell Pro Max. Кроме этого, в каждой версии существуют базовые модели, обозначенные как Plus и Premium, которые ранее были известны как Inspiron или XPS. Серия Dell Pro заменяет линейку бизнес-ноутбуков Latitude, а Dell Pro Max занимает место предыдущей линейки рабочих станций Precision.

Проект Stargate

21 января 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта Stargate — масштабной инициативы по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта. Этот проект, финансируемый частным сектором, предполагает инвестиции в размере 500 млрд. долларов за 4 года и создаст более 100 тысяч рабочих мест, предоставляя возможности для инженеров, разработчиков ИИ и специалистов других областей. Это станет важным шагом к реиндустриализации США, укрепляя экономику и возвращая стране статус технологического лидера. Для ускорения запуска проекта Дональд Трамп отменил ряд ограничений, ранее введенных для ИИ, что должно было обеспечить быстрое внедрение технологий, несмотря на споры о долгосрочных правилах регулирования. Правда, весь год проект сталкивался с определенными трудностями в различных вопросах, так что говорить о его успехе еще очень рано.

Новые назначения

18 марта должность нового генерального директора Intel занял Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), который стал четвертым главой Intel за последние 7 лет. Он сменил на посту временных генеральных директоров Дэвида Зинснера (David Zinsner) и Мишель Джонстон Холтхауса (Michelle Johnston Holthaus), которые были назначены совместно управлять Intel после отставки Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в декабре 2024 года. Кроме того, Тан также вошел в состав совета директоров Intel, который он покинул в августе 2024 года из-за несогласия с планом оздоровления компании. 65-летний американский предприниматель малазийского происхождения, имеет более чем 20-летний опыт работы на руководящих должностях в области полупроводников и программного обеспечения. В Intel он должен был заняться выводом компании, потерявшей в 2024 году 60% своей стоимости, из кризиса. И на самом деле, Intel показала значительный рост выручки и перешла от убытка к прибыли в III квартале 2025 года. Роль в этом сыграло и то, что власти США приобрели 10% акций корпорации. Так что операционные расходы и реструктуризация бизнеса пока продолжают оказывать давление на бизнес некогда ведущего производителя полупроводников.

Летом 2025 года на должность ведущего архитектора ИИ, ответственного за координацию разработки будущих продуктов на базе искусственного интеллекта, корпорации Google был назначен Корай Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu), который также занимает должность главного технического директора Google DeepMind. Последние месяцы Кавукчуоглу тесно работал с руководителями продуктов Google, чтобы найти способы использования ИИ-моделей для разработки новых продуктов в масштабе растущей компании.

Осенью сразу две крупные новости потрясли фанатов Apple. Источники сообщают, что Тим Кук (Timothy Donald Cook) теперь точно готовится передать полномочия управленца в ближайшие месяцы, а опытный операционный директор Джефф Уильямс (Jeff Williams) уже официально завершил свою карьеру. Компания стоит на пороге крупнейшей перестройки руководства за последнее десятилетие. В начале ноября генеральному директору Apple исполнилось 65 лет. Именно этот факт вызвал волну спекуляций на тему его возможного ухода на пенсию, хотя еще в августе аналитики были уверены, что Кук пока не собирается покидать свой пост. Многие эксперты полагают, что сообщения о возможной отставке Кука являются продуманной проверкой реакции рынка.

Поглощения

Материнская компания Goolge — Alphabet Inc. достигла соглашения о приобретении стартапа Wiz за 32 млрд. долларов. При этом на конец 2024 года инвесторы оценивали стартап в 16 млрд. долларов. Стартап Wiz, созданный в 2020 году бывшими израильскими военными, является поставщиком решений в сфере кибербезопасности для облачных сервисов. Компания входит в число самых быстрорастущих стартапов в мире в связи с высоким спросом на ее услуги на фоне активного перевода бизнесами операций в облако. Сервисами Wiz пользуется почти половина из 100 крупнейших компаний США. Покупку еще должны одобрить регуляторы. После закрытия сделки Wiz станет частью Google Cloud, но сможет продолжать работать и с другими поставщиками облачных услуг, включая AWS, Microsoft Azure и Oracle Cloud.

Компания OpenAI объявила о покупке стартапа под названием io, созданного бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом (Jonathan Ive) за 6,5 млрд. долларов. Предполагается, что в io разрабатывается устройство-помощник для пользователей, которое основано на базе ChatGPT. Сэм Альтман (Sam Altman) рассказал, что первое устройство OpenAI и io не заменит смартфон или ноутбук, а станет совершенно новым гаджетом, а Айв пояснил, что это не будет похоже на проекты Humane Pin и Rabbit R1, так как они являются очень плохими продуктами. В OpenAI перейдут работать 55 инженеров из команды Айва. Сам Айв не будет работать в OpenAI, а его дизайнерская компания LoveFrom останется независимой. Также в LoveFrom возьмут на себя разработку дизайна всех решений OpenAI, включая ChatGPT.

В июне корпорация Meta подтвердила, что основатель и генеральный директор Scale AI Александр Ванг (Alexandr Wang) присоединится к компании для работы над развитием искусственного интеллекта. В рамках сделки Meta инвестирует в стартап 14,3 млрд. долларов и получит 49% акций Scale AI. Стартап специализируется на разметке данных для обучения и оценки ИИ-моделей, а услугами Scale AI пользуются такие компании, как OpenAI, Google и Microsoft.

2 июля компания HPE объявила об успешном завершении ранее объявленного приобретения Juniper Networks — лидера в области построения сетей на основе искусственного интеллекта. Объединение позволяет HPE использовать растущие возможности рынка ИИ и гибридной облачной структуры, создав ведущее в отрасли облачное и управляемое искусственным интеллектом портфолио, включая полный современный сетевой стек. Сделка удвоила размер сетевого бизнеса HPE и позволила предоставлять клиентам комплексный портфель сетевых решений. Сделка, сумма которой составила 14 млрд. долларов, снизит возможность конкуренции на рынке беспроводных сетевых решений в США, где HPE и Juniper занимали второе и третье места после Cisco Systems.

В июле компания Palo Alto Networks сделала крупнейшую ставку в своей истории, согласившись приобрести израильскую компанию CyberArk, специализирующуюся на обеспечении безопасности личных данных, примерно за 25 млрд. долларов. Palo Alto Networks годами намеренно избегала бизнеса, связанного с управлением идентификационными данными, так как убедить клиентов отказаться от своих систем идентификации и заменить их очень непросто. В отличие от брандмауэров или инструментов для конечных точек, системы идентификации связаны с базами данных отдела кадров, облачными платформами, устаревшей инфраструктурой и уровнями доступа к приложениям, что усложняет их развертывание и монетизацию в больших масштабах. С этими задачами и поможет справиться CyberArk, которая не просто занимается идентификацией, но и помогает корпорациям справиться с разрастанием идентификационных данных, нуждающихся в защите.

5 декабря онлайн-кинотеатр Netflix объявил о покупке киностудии Warner Bros., сетей HBO и HBO Max за 82,7 млрд. долларов. Кабельные телеканалы CNN и TNT в соглашение не входят. Их выделят в отдельную компанию Discovery Global. Сделка будет закрыта после того, как Warner Bros. завершит уже начатый процесс отделения от Discovery в 2026 году. Согласно анонсу, Netflix продолжит развивать текущие операции Warner Bros., включая кинотеатральные релизы для фильмов. Сделку сначала должны одобрить регуляторы. Против нее уже выступила группа ведущих голливудских продюсеров и постановщиков, опасающаяся монополизации рынка. В индустрии обеспокоены тем, что стратегия Netflix с упором на цифровые релизы сильно ударит по кинопрокату США.

500 тысяч автомобилей Xiaomi

В середине ноября президент Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) сообщил, что на заводе Xiaomi Auto собрали юбилейный, 500-тысячный автомобиль. Это важная отметка для бренда, который за столь короткий период сумел закрепиться в быстро растущем сегменте электромобилей Китая. Стоит отметить, что этот результат был достигнут всего за 20 месяцев. Компании Tesla на это потребовалось 10 лет. Xiaomi вышла на рынок электромобилей, начав производство своей первой модели, электрического седана SU7 в конце 2023 года, с официальным стартом продаж в Китае 28 марта 2024 года. Годовая мощность производства компании в настоящее время превышает 350 тысяч электромобилей. Старт мировых продаж автомобилей Xiaomi запланирован на 2027 год.

Hardware

Компания IBM представила серверы следующего поколения Power11, переработанные с использованием инноваций в процессоре, аппаратной архитектуре и программном стеке виртуализации. Power11 разработан как самый отказоустойчивый сервер в истории платформы IBM Power, обеспечивающий 99,9999% времени безотказной работы. Вместе с нулевым запланированным простоем для обслуживания системы и менее чем одной минутой гарантированного обнаружения угроз программ-вымогателей с помощью IBM Power Cyber Vault, Power11 предлагает новый уровень непрерывности бизнеса, справляясь как с запланированными, так и связанными с киберинцидентами простоями. Power11 обеспечивает до 55% более высокую производительность ядер по сравнению с Power9 и имеет до 45% большую емкость с большим количеством ядер в системах начального и среднего уровней по сравнению с Power10.

Летом компания NVIDIA вывела на рынок оборудование, которое должно стать основой для ресурсоемких задач ИИ. Для date-центров готовится графический ускоритель NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition в популярном 2U‑формате, предназначенном для стандартных корпоративных серверов. Эти системы должны ускорить уход от классических архитектур, основанных исключительно на процессорах, к платформам ускоренных вычислений. Заявлено, что такие серверы обеспечат прирост производительности вплоть до 45 раз и в 18 раз более высокую энергоэффективность, по сравнению с системами только на CPU. Видеокарты оснащены тензорными ядрами пятого поколения с поддержкой формата FP4, что, по словам компании, увеличивает скорость инференса в шесть раз относительно прошлой модели L40S. Для настольных рабочих станций анонсированы две новые компактные карты: NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Edition и RTX PRO 2000 Blackwell.

Похоже, что большие языковые модели (LLM) и генеративный ИИ перестают быть прерогативой data-центров. Доказательством этому стал компьютер NVIDIA DGX Spark, представленный 18 марта. По сути это было первое специализированное устройство NVIDIA для инференса LLM, рассчитанное на массовый сегмент. Его стоимость составляет 3999 долларов, а поставки начались в октябре. Основная фишка устройства — объединенная память CPU/GPU. Это позволяет загружать модели до 120 млрд. параметров целиком в область памяти, выделенную под GPU. Наиболее интересный вариант для локального запуска LLM стали Mac Studio M4 Max и M3 Ultra. Mac Studio M3 Ultra с 512 Gb оперативной памяти реально позволяет работать локально с моделями размером более 670 млрд. параметров при больших окнах контекста, что делает его самым оптимальным решением для локального инференса LLM на сегодняшний день. Правда, и самым дорогим. Цена в 5600 долларов за модель с 256 Gb оперативной памяти выглядит не особо оправданной

Симптом Boomerang Hires

За первые 6 месяцев 2025 года крупнейшие американские IT-компании уволили почти 100 тысяч сотрудников. Если раньше оптимизация штата обычно объяснялась экономическими причинами, сегодня главным аргументом стали новые технологии. ИИ делает то, что еще пару лет назад казалось невозможным. Тренд затронул не только классические офисные должности. Под сокращение попали службы поддержки, маркетологи, авторы контента, технические писатели, работники поддержки и операционных служб. По статистике Microsoft, 40% увольнений пришлось на программистов и инженеров, так как до 30% нового кода теперь генерируется с помощью GitHub Copilot. И действительно, только в I квартале 2025 года выручка Microsoft выросла на 13%, несмотря на сокращения. В то же время наметился любопытный тренд, который получил название Doomerang Hires («бумеранговые наймы») и хорошо показывает, где ожидания от автоматизации разошлись с реальностью. В некоторых случаях сокращения ради ИИ оказываются дороже, чем кажутся. Так, например, McKinsey ожидает, что половина текущих видов деятельности может быть автоматизирована лишь в горизонте 2030-2060 годов, а сегодняшние попытки ускориться увольнениями часто просто опережают готовность процессов и инфраструктуры.

5 самых успешных стартапов

Только за первые 5 месяцев 2025 года глобальное финансирование ИИ-стартапов превысило 32,9 млрд. долларов. Эти пять стартапов не просто выжили в конкурентной среде, но и стали настоящими лидерами, обратив на себя внимание топовых инвесторов вроде Sequoia и Andreessen Horowitz. Это Owkin, Apex, Oxia Palus, David AI и Stan. Owkin — это французский биотех-стартап, который использует искусственный интеллект для открытия биомаркеров, разработки лекарств и диагностики. В 2025 году Owkin заключил партнерство с 63 ведущими медицинскими центрами, включая топовые университеты, чтобы генерировать мультимодальные данные пациентов. Из Лос-Анджелеса выходит Apex — стартап, который делает космические миссии проще и дешевле. В феврале 2025 года стартап заключил контракт с Пентагоном на 46 млн. долларов от Space Force, что стало прорывом для оборонных и коммерческих приложений. Apex снижает затраты на 50-70%, открывая двери для запуска спутников небольшими компаниями и исследований. Oxia Palus — это по-настоящему креативный проект из Европы, сочетающий спектроскопическую визуализацию, ИИ и 3D-печать для реконструкции исторических артефактов. Стартап David AI поставляет 100 тысяч часов высококачественного голосового аудио на 15 языках технологическим гигантам, помогая строить модели, понимающие нюансы речи. Их библиотека — золото для Siri, Alexa и аналогов, а низкие затраты на производство делают их масштабируемыми. Стартап Stan из Лос-Анджелеса помогает онлайн-знаменитостям превращать фан-базу в доход, упрощая монетизацию без сложных инструментов.

Прорывы в области ИИ

В отличие от предыдущих волн инноваций, которые часто оставались изолированными в исследовательских лабораториях или нишевых приложениях, достижения ИИ этого года стали более доступными и более преобразующими. Крупные технологические компании усилили свою конкуренцию: Siri от Apple получила «Ответы на мировые знания», чтобы бросить вызов OpenAI и поиску Google, а Gemini 2.5 от Google расширяет границы мультимодального понимания. Между тем, Claude Opus 4.1 от Anthropic стал лидером в автономном кодировании и агентской работе, сигнализируя о переходе от помощников в стиле чат-ботов к ИИ-агентам, способным выполнять сложные задачи. Правительства также признали стратегическую важность ИИ, и администрация США содействует беспрецедентным инвестициям. В научных исследованиях и здравоохранении AlphaGenome от Google ускоряет геномную медицину, позволяя ученым расшифровывать и анализировать последовательности ДНК с ранее немыслимой скоростью. В деловом мире ИИ автоматизирует не только рутинные рабочие процессы, но и критически важные процессы принятия решений, и агенты ИИ от FutureHouse теперь являются неотъемлемой частью исследовательских и разработческих процессов. Google Photos теперь включает Veo 3, преобразующий статические изображения в реалистичные видеоклипы, а Lens Live от Amazon использует распознавание изображений в реальном времени для предоставления рекомендаций по продуктам на лету. Даже платформы, ориентированные на конфиденциальность, такие как DuckDuckGo и KakaoTalk, интегрируют передовые инструменты ИИ для более умных и безопасных пользовательских впечатлений.

Тенденция к ИИ-агентам является, пожалуй, самой разрушительной. Эти агенты выходят далеко за рамки чат-ботов, занимаясь всем, от оптимизации цепочки поставок до обслуживания клиентов и даже творческой работы, такой как дизайн и создание контента. Демократизация ИИ также ускоряется, и проекты ChatGPT от OpenAI и многофайловый анализ Microsoft Copilot теперь доступны бесплатно пользователям, делая передовые возможности доступными для более широкой аудитории, чем когда-либо прежде. Интеграция ИИ в повседневные операции также поднимает новые вопросы о прозрачности и подотчетности. С такими инструментами, как Stax от Google AI для оценки моделей и исследования Anthropic в области безопасности ИИ, бизнес все больше сосредотачивается на обеспечении надежности, объяснимости и соответствия систем ИИ целям организации.

Реальное воздействие ИИ в 2025 году лучше всего иллюстрируется быстрым внедрением и ощутимыми результатами в различных секторах. Например, инструмент редактирования изображений Google Nano Banana AI собрал 10 млн. пользователей всего за одну неделю. Microsoft Copilot Appearance, который привносит в цифровых помощников реалистичные эмоциональные выражения и память о разговоре в реальном времени, внедряется по всему миру, кардинально меняя то, как люди взаимодействуют с машинами. В области цепочек поставок и закупок платформы на основе ИИ позволяют более умное прогнозирование, динамическое ценообразование и автоматизированные проверки соответствия.

В то же время, текущую ситуацию на рынке ИИ многие называют пузырем. И сейчас даже инвесторы начали выражать сомнения относительно потенциала всех этих сотен миллиардов долларов инвестиций. Аналитики Уолл-стрит обеспокоены огромным объемом долга, который берут на себя ведущие технологические и ИИ-компании для создания соответствующей инфраструктуры. При этом, если та же NVIDIA, продающая ускорители для ИИ, сразу получает с этого огромные прибыли, то компании, занимающиеся именно ИИ, зачастую убыточны.

Китай и все остальные

В сентябре китайский интернет-регулятор обязал ведущие технологические компании страны прекратить закупки высокопроизводительных чипов NVIDIA, включая новейшую модель RTX Pro 6000D, и аннулировать уже размещенные заказы. Это решение было связано с антимонопольным расследованием в отношении американского производителя. Власти КНР используют этот шаг как рычаг давления в рамках торговых переговоров с США, которые ранее ввели новые пошлины против китайского технологического сектора. Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Huang Jen-Hsun) выразил разочарование, но заявил о намерении с терпением реагировать на действия регулятора. В то же время Хуанг сказал, что Китай выигрывает гонку за ИИ, а OpenAI предупредила Белый дом, что лидерство США над ИИ вот-вот ускользнет к Пекину.

К США активно присоединяется и Европа. Так, Еврокомиссия изучает возможность запретить странам Евросоюза использовать технологии компаний Huawei и ZTE в своих телекоммуникационных сетях. Евросоюз все больше обращает внимание на риски, связанные с использованием оборудования китайских компаний, из-за ослабевания торговых и политических отношений с Пекином. В ЕС опасаются, что передача контроля над телекоммуникационными сетями корпорациям, тесно связанным с китайским правительством, угрожает интересам национальной безопасности. Еврокомиссия также хочет убедить страны, не входящие в Евросоюз, отказаться от использования китайских технологий. В частности, рассматривается возможность отказывать в финансировании проектов, в которых используется оборудование Huawei. В ответ на это в Китае ограничивают использование европейских поставщиков телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson, поскольку президент КНР настаивает на отделении критически важной технологической инфраструктуры страны от западной. Все контракты со шведской Ericsson и финской Nokia представляются на проверку в Управление национальной безопасности Китая по киберпространству, которая может затянуться на три месяца или дольше. Даже в тех случаях, когда европейские группы в конечном итоге получают одобрение, длительные и неопределенные проверки часто ставят их в невыгодное положение по сравнению с китайскими конкурентами.

Но самая интересная история произошла с китайским производителем микросхем Nexperia (дочерняя структура китайской Wingtech Technology), который занимается массовым производством чипов для автомобильной промышленности, бытовой электроники и других секторов, что делает его ключевым звеном в обеспечении технологических цепочек поставок в Европе. Правительство Нидерландов задействовало положения закона о доступности товаров в отношении базирующегося в стране производителя полупроводников Nexperia, принадлежащего Китаю, для того чтобы обеспечить достаточный запас собственных микросхем в условиях растущей международной торговой напряженности. Поэтапно прекратились поставки кремниевых пластин с чипами Nexperia в Китай, а китайское предприятие перестало выдавать готовую продукцию на экспорт. В итоге попытки предотвратить мировой кризис в сфере поставок автомобильных чипов привели к отказу нидерландских властей от намерений строго контролировать деятельность штаб-квартиры Nexperia. По словам министра экономики Нидерландов, октябрьское решение суда об отстранении китайского генерального директора Nexperia было ошибочным. При этом конфликт далек от завершения.

Масштабные атаки, сбои и утечки данных

20 октября подразделение Amazon по облачным услугам AWS столкнулось со сбоем в работе. По данным сервиса, неполадки были связаны с проблемой в функционировании локального шлюза данных на Восточном побережье США. Через несколько часов компания заявила, что основная проблема с DNS-сервером полностью устранена, и добавила, что большинство сервисов заработало в нормальном режиме. Из-за сбоя многочисленные нарушения отмечались в работе большого количества приложений и сайтов, в том числе Reddit, PlayStation Network, Duolingo и Amazon, а также ряда банковских сервисов, в том числе Lloyds, Halifax и Bank of Scotland. Сообщалось о проблемах в работе стриминговых сервисов Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, а также ИИ-сервисов Character AI и Perplexity, игровых сервисов Xbox Network и Roblox, телеком-провайдеров T-Mobile, AT&T и Verizon, банковского сервиса Capital One, платежной системы Venmo и других. Глобальный сбой также затронул Zoom, Signal, Snapchat, WhatsApp.

Кибератака на Jaguar Land Rover (JLR) началась в конце августа, в результате чего по всему миру отключились IТ-системы компании и остановились производственные операции. Многим из 33 тысяч сотрудников компании было сказано оставаться дома. Дилерские системы временами были недоступны, компании пришлось отменять или откладывать заказы у поставщиков комплектующих, многие из которых оказались на грани банкротства. Предполагается, что кибератака обошлась компании примерно в 2,53 млрд. долларов и стала самой серьезной в истории Великобритании по своим экономическим последствиям. По данным экспертов, в общей сложности пострадали 5000 предприятий, и производственный цикл полностью восстановится не раньше января 2026 года.

18 ноября пользователи ряда онлайн-сервисов столкнулись с трудностями при доступе к ним из-за сбоя в работе компании Cloudflare. Проблемы наблюдались при попытке открыть такие ресурсы, как X и Spotify. Также пользователям не удавалось открыть приложения ChatGPT, Epic Games Store, сервис Letterboxd, другие IТ-платформы и множество популярных интернет-ресурсов. Причиной сбоя стал файл конфигурации, автоматически создаваемый для управления опасным трафиком. Незадолго до сбоя представители Cloudflare предупредили на своем официальном сайте, что проведут плановое техническое обслуживание в центре обработки данных в чилийском Сантьяго. Оно должно было продлиться 3 часа, однако затем Cloudflare сообщил о сбое на стороне одного из поставщиков. После жалоб пользователей в Cloudflare заявили, что знают о проблеме и работают над устранением технических неполадок. «Настоящим виновником было обновление прав доступа к базе данных ClickHouse. Это небольшое изменение привело к неожиданному удвоению размера файла функции управления ботами. Этот файл отправляется по глобальной сети Cloudflare каждые несколько минут. Когда системы получили версию с увеличенным размером, строгий внутренний лимит внутри основного прокси‑сервера спровоцировал панику. Эта паника и привела к масштабному шторму 5xx, который наблюдали клиенты. Приносим извинения нашим клиентам и интернету в целом за то, что подвели вас. Мы извлечем уроки из сегодняшнего IТ-инцидента», — заявил технический директор Cloudflare Дэн Кнехт (Dan Knecht).